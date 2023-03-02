Страшно, но нужно действовать! Что делать, если стал(-а) свидетелем сексуальных домогательств

Сексуальные домогательства могут иметь разное проявление. Это не только факт самого изнасилования, но и неприемлемое поведение обидчика. Женщины часто становятся жертвами сексуальных домогательств, это могут быть как пошлые шутки на работе, так и попытка обидчика касаться жертвы в разных местах.

Часто это можно увидеть в общественном транспорте. Мужчины становятся слишком близко к жертве, цепляются, трогают и т.д. Если ты видишь такую ситуацию, нужно действовать и помочь пострадавшим. В Юрфем рассказали, как действовать, если стал(-а) свидетелем сексуальных домогательств в общественном транспорте.

Что делать, если стал(-а) свидетелем сексуальных домогательств

Отвлечь внимание

Если ты видишь, как обидчик пристает к пострадавшей в общественном транспорте, нужно прежде всего громко и четко обратиться к ней. Можно задать простые вопросы:

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Также четко и громко обратиться к обидчику. Акцентировать на том, что он делает, и приказать прекратить домогательства. Сообщить ему, что вызовешь полицию.

Если не можешь решиться обратиться к обидчику, отвлеки его внимание.

Нужно спросить у него, какая следующая остановка, будет ли он на ней выходить и т.д.

Это сможет остановить домогательства и даст время пострадавшей перейти в более безопасное место.

Еще следует привлечь внимание других пассажиров. Громко сообщи о поведении обидчика. Можно фонариком подсветить лицо или место контактирования его тела с телом пострадавшей.

Фиксация доказательств

Если есть возможность, сними действия обидчика на камеру. Открытая съемка с большей вероятностью прекратит домогательства и станет доказательством их совершения. Позже это может помочь пострадавшей сориентироваться и вспомнить детали или внешность обидчика.

Оставь пострадавшей свои контакты. Отправь ей снятые фото или видео. Также это может помочь привлечь тебя в качестве свидетеля сексуальных домогательств.

Если есть возможность, нужно записать контакты других пассажиров, ставших свидетелями происшествия.

Поддержка

После прекращения действий обидчика следует поддержать пострадавшую. Помоги ей обратиться за помощью в полицию, к дежурному по станции или водителю. По возможности дождись приезда правоохранителей или хотя бы оставь свои контакты для связи позже. Также можно предоставить письменные объяснения по поводу произошедшего.

При фиксировании оставайся с пострадавшей, чтобы дать ей понять, что она имеет поддержку. Она не должна испытывать стыда или вины за то, что произошло.

Если ты становишься свидетелем сексуальных домогательств в публичных местах, не нужно проходить мимо. Помоги пострадавшей(-му), ведь безнаказанность порождает новое насилие, подобные или еще худшие действия и поступки.

Часто в сексуальных притязаниях обвиняют женщину, но жертва никогда не виновата! Ранее мы рассказывали, как распознать обидчика и куда обращаться за помощью.

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