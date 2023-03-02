Твоя безопасность

Страшно, но нужно действовать! Что делать, если стал(-а) свидетелем сексуальных домогательств

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 марта 2023, 21:00
Що робити, якщо став свідком сексуальних домагань у транспорті
Фото: Pexels

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