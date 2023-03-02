Страшно, но нужно действовать! Что делать, если стал(-а) свидетелем сексуальных домогательств

Сексуальные домогательства могут иметь разное проявление. Это не только факт самого изнасилования, но и неприемлемое поведение обидчика. Женщины часто становятся жертвами сексуальных домогательств, это могут быть как пошлые шутки на работе, так и попытка обидчика касаться жертвы в разных местах.
Часто это можно увидеть в общественном транспорте. Мужчины становятся слишком близко к жертве, цепляются, трогают и т.д. Если ты видишь такую ситуацию, нужно действовать и помочь пострадавшим. В Юрфем рассказали, как действовать, если стал(-а) свидетелем сексуальных домогательств в общественном транспорте.
Если ты видишь, как обидчик пристает к пострадавшей в общественном транспорте, нужно прежде всего громко и четко обратиться к ней. Можно задать простые вопросы:
Также четко и громко обратиться к обидчику. Акцентировать на том, что он делает, и приказать прекратить домогательства. Сообщить ему, что вызовешь полицию.
Если не можешь решиться обратиться к обидчику, отвлеки его внимание.
Нужно спросить у него, какая следующая остановка, будет ли он на ней выходить и т.д.
Нужно спросить у него, какая следующая остановка, будет ли он на ней выходить и т.д.
Это сможет остановить домогательства и даст время пострадавшей перейти в более безопасное место.
Еще следует привлечь внимание других пассажиров. Громко сообщи о поведении обидчика. Можно фонариком подсветить лицо или место контактирования его тела с телом пострадавшей.
Если есть возможность, сними действия обидчика на камеру. Открытая съемка с большей вероятностью прекратит домогательства и станет доказательством их совершения. Позже это может помочь пострадавшей сориентироваться и вспомнить детали или внешность обидчика.
Оставь пострадавшей свои контакты. Отправь ей снятые фото или видео. Также это может помочь привлечь тебя в качестве свидетеля сексуальных домогательств.
Если есть возможность, нужно записать контакты других пассажиров, ставших свидетелями происшествия.
Если есть возможность, нужно записать контакты других пассажиров, ставших свидетелями происшествия.
После прекращения действий обидчика следует поддержать пострадавшую. Помоги ей обратиться за помощью в полицию, к дежурному по станции или водителю. По возможности дождись приезда правоохранителей или хотя бы оставь свои контакты для связи позже. Также можно предоставить письменные объяснения по поводу произошедшего.
При фиксировании оставайся с пострадавшей, чтобы дать ей понять, что она имеет поддержку. Она не должна испытывать стыда или вины за то, что произошло.
При фиксировании оставайся с пострадавшей, чтобы дать ей понять, что она имеет поддержку. Она не должна испытывать стыда или вины за то, что произошло.
Если ты становишься свидетелем сексуальных домогательств в публичных местах, не нужно проходить мимо. Помоги пострадавшей(-му), ведь безнаказанность порождает новое насилие, подобные или еще худшие действия и поступки.
Часто в сексуальных притязаниях обвиняют женщину, но жертва никогда не виновата! Ранее мы рассказывали, как распознать обидчика и куда обращаться за помощью.
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