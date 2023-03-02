Страшно, але треба діяти. Що робити, якщо став(-ла) свідком сексуальних домагань

Сексуальні домагання можуть мати різний прояв. Це не тільки факт самого зґвалтування, а також неприйнятна поведінка кривдника. Жінки часто стають жертвами сексуальних домагань. Це можуть бути як хтиві жарти на роботі, так і спроба кривдника торкатися жертви у різних місцях.

Часто таке можна побачити у громадському транспорті. Чоловіки стають занадто близько до жертви, чіпляються, торкаються тощо. Якщо ти бачиш таку ситуацію, треба діяти та допомогти постраждалій. У Юрфем розповіли, як діяти, якщо став(-ла) свідком сексуальних домагань у громадському транспорті.

Що робити, якщо став(-ла) свідком сексуальних домагань

Відволікти увагу

Якщо ти бачиш, як кривдник чіпляється до постраждалої у громадському транспорті, треба насамперед голосно та чітко звернутися до неї. Можна поставити прості питання:

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Також чітко й голосно звернутися до кривдника. Акцентувати на тому, що він робить, та наказати припинити домагання. Повідомити йому, що викличеш поліцію.

Якщо не можеш наважитися прямо звернутись до кривдника, відверни його увагу.

Треба спитати у нього, яка наступна зупинка, чи він на ній виходитиме тощо.

Це зможе зупинити домагання та дасть час постраждалій перейти у безпечніше місце.

Ще слід привернути увагу інших пасажирів. Гучно повідом про поведінку кривдника. Можна ліхтариком підсвітити його обличчя чи місце контактування його тіла з тілом постраждалої.

Фіксація доказів

Якщо є можливість, зніми дії кривдника на камеру. Відкрита зйомка з більшою ймовірністю припинить домагання та стане доказом вчинення домагання. Пізніше це може допомогти постраждалій зорієнтуватися та згадати деталі чи зовнішність кривдника.

Залиш постраждалій свої контакти. Надішли їй зняті фото чи відео. Також це може допомогти залучити тебе як свідка сексуальних домагань.

Якщо є можливість, треба записати контакти інших пасажирів, що стали свідками події.

Підтримка

Після припинення дій кривдника треба підтримати постраждалу. Допоможи їй звернутися по допомогу до поліції, чергового по станції чи водія. За можливості дочекайся приїзду правоохоронців або хоча б залиш свої контакти для можливості зв’язку пізніше. Також можна надати письмові пояснення щодо того, що сталося.

Під час фіксування залишайся з постраждалою, щоб дати їй зрозуміти, що вона має підтримку. Вона не має відчувати сором чи провину за те, що сталося.

Якщо ти стаєш свідком сексуальних домагань у публічних місцях, не треба проходити повз. Допоможи постраждалій(-ому), адже безкарність породжує нове насилля, подібні або ще гірші дії та вчинки.

Часто у сексуальних домаганнях звинувачують жінку, але жертва ніколи не винна! Раніше ми розповідали, як розпізнати кривдника та куди звертатися по допомогу.

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