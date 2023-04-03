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Шкільні звірі — в Україні стартував флешмоб для створення єдиного алгоритму реагування на насильство

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 10:00
Флешмоб Шкільні звірі - що це за ініціатива та як її підтримати
Фото: Pexels

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