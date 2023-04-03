Шкільні звірі — в Україні стартував флешмоб для створення єдиного алгоритму реагування на насильство

Резонансна справа про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома підлітками на Закарпатті змусила українців знову замислитись про культуру насилля в нашому суспільстві та відсутність сексуальної освіти, що веде до катастрофічних наслідків.
Хоч Закон України Про освіту гарантує учням безпечне освітнє середовище, в реальності конкретні дії залежать від учителів та інших працівників школи.
І якщо одні справді стають на захист жертви, то інші потурають ґвалтівникам, виправдовуючи їхні злочинні дії тим, що “вони так залицяються” або ж дівчата “самі винні” та “провокують” хлопців.
Так вважає гендерна експертка й головна редакторка ресурсу Гендер в деталях Тамара Злобіна. Вона запустила флешмоб Шкільні звірі, вимагаючи від МОН створити єдиний алгоритм реагування на гендерне насильство в школах.
Флешмоб вимагає:
Щоб доєднатись до флешмобу, викладай у соцмережі свої шкільні фото та історії з хештегом #шкільні_звірі, а також позначай в пості сторінки МОН (@mon.ua.official) та Гендеру в деталях (@genderindetail).
І батьки, і вчителі мають зрозуміти, що задирання спідничок — це не “просто дитячі пустощі”. Це насилля, яке травмує.
І батьки, і вчителі мають зрозуміти, що задирання спідничок — це не “просто дитячі пустощі”. Це насилля, яке травмує.
Насилля, яке заохочується і множиться, не будучи покараним. Насилля, яке перетворює життя дівчаток, дівчат і жінок на пекло, — пише Тамара Злобіна.
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Сексуальні домагання можуть мати різний прояв та бути присутніми в різних сферах життя. Читай, що робити, якщо став свідком сексуальних домагань. Адже ти маєш силу розірвати коло насильства та допомогти іншим.
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