Шкільні звірі — в Україні стартував флешмоб для створення єдиного алгоритму реагування на насильство

Резонансна справа про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома підлітками на Закарпатті змусила українців знову замислитись про культуру насилля в нашому суспільстві та відсутність сексуальної освіти, що веде до катастрофічних наслідків.

Хоч Закон України Про освіту гарантує учням безпечне освітнє середовище, в реальності конкретні дії залежать від учителів та інших працівників школи.

І якщо одні справді стають на захист жертви, то інші потурають ґвалтівникам, виправдовуючи їхні злочинні дії тим, що “вони так залицяються” або ж дівчата “самі винні” та “провокують” хлопців.

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Так вважає гендерна експертка й головна редакторка ресурсу Гендер в деталях Тамара Злобіна. Вона запустила флешмоб Шкільні звірі, вимагаючи від МОН створити єдиний алгоритм реагування на гендерне насильство в школах.

Флешмоб Шкільні звірі

Флешмоб вимагає:

Запровадити єдиний алгоритм дій навчального закладу у разі виявлення сексуального насильства в родині чи школі, сексуальних домагань від учителів чи однолітків, цькування чи зґвалтування. Запровадити сексуальну освіту на всіх рівнях навчального процесу. Зобов’язати всіх працівників проходити курси протидії дискримінації та гендерному насильству.

Щоб доєднатись до флешмобу, викладай у соцмережі свої шкільні фото та історії з хештегом #шкільні_звірі, а також позначай в пості сторінки МОН (@mon.ua.official) та Гендеру в деталях (@genderindetail).

І батьки, і вчителі мають зрозуміти, що задирання спідничок — це не “просто дитячі пустощі”. Це насилля, яке травмує.

Насилля, яке заохочується і множиться, не будучи покараним. Насилля, яке перетворює життя дівчаток, дівчат і жінок на пекло, — пише Тамара Злобіна.

Сексуальні домагання можуть мати різний прояв та бути присутніми в різних сферах життя. Читай, що робити, якщо став свідком сексуальних домагань. Адже ти маєш силу розірвати коло насильства та допомогти іншим.

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