BRIEF: суд заблокировал тарифы Трампа, Украина запустила дроны с ИИ — главное за день

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Важные новости Украины и мира за четверг, 29 мая, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 29 мая

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия замедляет передачу своего проекта меморандума о прекращении огня из-за наличия в нем неприемлемых условий. Об этом отметил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X. А также подчеркнул: если задержка не связана с ультимативными требованиями, то российская сторона должна немедленно передать документ и прекратить манипуляции.

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский сообщил, что в парламенте обсуждается возможное повышение возраста, с которого мужчинам разрешено выезжать за границу, до 23-24 лет. По его словам, этот вопрос активно рассматривается в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В Верховной Раде уже достигнуто предварительное согласие между несколькими фракциями, поэтому решение могут принять в ближайшее время.

Комиссия ООН, которая расследует нарушения прав человека в Украине, задокументировала преступления против человечности, совершенные российскими войсками в Херсонской области. В отчете говорится, что с июля 2024 года оккупанты систематически атаковали гражданских с помощью дронов, что привело к гибели почти 150 человек и ранениям у сотен других.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов не поддержал идею вынесения на второе чтение законопроекта об ограничении спецпенсий для прокуроров и представителей отдельных правоохранительных органов. Ранее документ был одобрен в первом чтении.

Впервые в истории Украина использовала дрон-матку с элементами искусственного интеллекта, способный транспортировать два ударных FPV-дрона на дистанцию до 300 километров.

Международные новости сегодня, 29 мая

Илон Маск сообщил о завершении своей деятельности в правительстве США в качестве главы департамента правительственной эффективности DOGE. По его словам, срок полномочий в должности специального правительственного сотрудника, предусмотренный законодательством, завершился.

США объявили о более жесткой визовой политике в отношении китайских студентов, в частности тех, у кого связи с Компартией Китая или хто учится в стратегически важных сферах. По словам госсекретаря Марко Рубио, под руководством президента Трампа США будут агрессивно отзывать визы, ставя на первое место интересы американцев.

Минобороны Великобритании сообщило о попытке российских хакеров получить доступ к учетным записям сотрудников, выдавая себя за журналистов. Благодаря своевременному реагированию кибератака была остановлена: злоумышленники использовали фишинговые письма.

Суд в США признал, что президент Дональд Трамп вышел за пределы своих полномочий, когда ввел широкомасштабные тарифы. Коллегия из трех судей Суда международной торговли США приняла решение о приостановлении действия глобальных тарифов на основании чрезвычайных экономических полномочий.

Согласно опросу Eurobarometer, большинство европейцев считают вторжение России в Украину главной проблемой для ЕС. 77% респондентов воспринимают эту войну как угрозу безопасности ЕС, а 80% готовы принимать украинских беженцев. В общем, граждане положительно оценивают реакцию ЕС на события в Украине.

Ранее мы рассказывали, что изменится для украинцев с 1 июня.

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