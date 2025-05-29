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BRIEF: суд заблокировал тарифы Трампа, Украина запустила дроны с ИИ — главное за день

Анастасия Жиденко, редактор сайта 29 мая 2025, 19:00
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