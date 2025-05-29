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BRIEF: суд заблокував тарифи Трампа, Україна запустила дрони з ШІ — головне за день

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 29 Травня 2025, 19:00
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