BRIEF: суд заблокував тарифи Трампа, Україна запустила дрони з ШІ — головне за день

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Важливі новини України та світу за четвер, 29 травня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 29 травня

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія сповільнює передачу свого проекту меморандуму щодо припинення вогню через наявність у ньому неприйнятних умов. Про це зазначив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X. А також наголосив: якщо затримка не пов’язана з ультимативними вимогами, то російська сторона має негайно передати документ і припинити маніпуляції.

Народний депутат від Слуги народу Федір Веніславський повідомив, що в парламенті обговорюється можливе підвищення віку, з якого чоловікам дозволено виїжджати за кордон, до 23-24 років. За його словами, це питання активно розглядається в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У Верховній Раді вже досягнуто попередньої згоди між кількома фракціями, тож рішення можуть ухвалити найближчим часом.

Комісія ООН, яка розслідує порушення прав людини в Україні, задокументувала злочини проти людяності, вчинені російськими військами на Херсонщині. У звіті йдеться, що з липня 2024 року окупанти систематично атакували цивільних за допомогою дронів, що призвело до загибелі майже 150 людей і поранень у сотень інших.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не підтримав ідею винесення на друге читання законопроекту про обмеження спецпенсій для прокурорів і представників окремих правоохоронних органів. Раніше документ було схвалено у першому читанні.

Вперше в історії Україна використала дрон-матку з елементами штучного інтелекту, здатний транспортувати два ударні FPV-дрони на дистанцію до 300 кілометрів.

Міжнародні новини сьогодні, 29 травня

Ілон Маск повідомив про завершення своєї діяльності в уряді США як очільника департаменту урядової ефективності DOGE. За його словами, строк повноважень на посаді спеціального урядового співробітника, передбачений законодавством, завершився.

США оголосили про жорсткішу візову політику щодо китайських студентів, зокрема тих, хто має зв’язки з Компартією Китаю або навчається у стратегічно важливих сферах. За словами держсекретаря Марко Рубіо, під керівництвом президента Трампа США агресивно відкликатиме візи, ставлячи на перше місце інтереси американців.

Міноборони Великої Британії повідомило про спробу російських хакерів отримати доступ до облікових записів працівників, видаючи себе за журналістів. Завдяки своєчасному реагуванню кібератаку було зупинено.

​​ Суд у США визнав, що президент Дональд Трамп вийшов за межі своїх повноважень, коли ввів широкомасштабні тарифи. Колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США ухвалила рішення про призупинення дії глобальних тарифів на підставі надзвичайних економічних повноважень.

Суд у США визнав, що президент Дональд Трамп вийшов за межі своїх повноважень, коли ввів широкомасштабні тарифи. Колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США ухвалила рішення про призупинення дії глобальних тарифів на підставі надзвичайних економічних повноважень. Згідно з опитуванням Eurobarometer, більшість європейців вважають вторгнення Росії в Україну головною проблемою для ЄС. 77% респондентів сприймають цю війну як загрозу безпеці ЄС, а 80% готові приймати українських біженців. Загалом, громадяни позитивно оцінюють реакцію ЄС на події в Україні.

Раніше ми розповідали, що зміниться для українців з 1 червня.

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