Стиль життя

Справжнє пекло ще попереду: рекорд найспекотнішого року буде побитий у наступні 5 років

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Травня 2025, 16:00
Справжнє пекло ще попереду: рекорд найспекотнішого року буде побитий у наступні 5 років
Фото Unsplash

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