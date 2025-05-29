Справжнє пекло ще попереду: рекорд найспекотнішого року буде побитий у наступні 5 років

Якщо минуле літо з аномальною спекою здавалося тобі нестерпним жахом, тоді приготуйся, бо у найближчі роки це стане нашою нормою.

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що глобальна температура залишатиметься на рекордних рівнях протягом наступних п’яти років. А тогорічний температурний рекорд з великою ймовірністю буде побитий.

Це, своєю чергою, пришвидшить зміни клімату та збільшить ймовірність екстремальних погодних явищ, повідомляють у звіті організації.

Літо буде спекотнішим, ніж торік: прогноз на погоду y наступні 5 років

Всесвітня метеорологічна організація опублікувала свій щорічний десятирічний звіт про кліматичні зміни з оновленими прогнозами на 2025-2029 роки.

Аналітики прогнозують, що з ймовірністю 80% один з наступних п’яти років поб’є рекорд найспекотнішого року за всю історію, який нині утримає 2024 рік.

Крім цього, з ймовірністю 86% середня глобальна температура буде більш ніж на 1,5°C вищою за доіндустріальний рівень 1850-1900 років протягом одного з наступних п’яти років.

Метеорологічне управління Великої Британії, яке підготувало звіт, також попередило, що вперше існує дуже незначна ймовірність (1%) перевищення середніх температур доіндустріального рівня на 2°C протягом одного з наступних п’яти років.

Тим часом Арктичний регіон продовжуватиме нагріватися у 3,5 раза швидше, ніж решта вод, що може призвести до швидкого танення льодовиків та підвищення рівня моря.

Чому поріг у 1,5°C такий важливий для клімату

Згідно з Паризькою кліматичною угодою 2015 року, це підвищення порівняно з середнім показником доіндустріального періоду є критичним.

Підписанти угоди встановили цей показник як межу для підвищення глобальної температури, до якої вони прагнуть. Верхня межа становить 2°C.

Якщо останні прогнози виявляться правильними, це не обов’язково означає порушення межі, проте може викликати тривогу серед кліматологів.

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Ко Барретт зазначив, людство вже пережило десять найтепліших років за всю історію спостережень.

— На жаль, цей звіт не дає жодних ознак перепочинку в найближчі роки, а це означає, що негативний вплив на нашу економіку, повсякденне життя, екосистеми та планету зростатиме.

Ми також детально розповідали, яким буде літо 2025 в Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.