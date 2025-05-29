Настоящий ад еще впереди: рекорд жаркого года будет побит в следующие 5 лет

Если прошлое лето с аномальной жарой казалось тебе невыносимым ужасом, тогда приготовься, потому что в ближайшие годы это станет нашей нормой.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальная температура будет оставаться на рекордных уровнях в течение пяти лет. А температурный рекорд с большой вероятностью будет побит.

Это в свою очередь ускорит изменения климата и увеличит вероятность экстремальных погодных явлений, сообщают в отчете организации.

Лето будет жарче, чем в прошлом году: прогноз на погоду в следующие 5 лет

Всемирная метеорологическая организация опубликовала свой ежегодный десятилетний отчет о климатических изменениях по обновленным прогнозам на 2025-2029 годы.

Аналитики прогнозируют, что с вероятностью 80% один из следующих пяти лет побьет рекорд жаркого года за всю историю, который сейчас удержит 2024 год.

Кроме этого, с вероятностью 86% средняя глобальная температура будет более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов в течение одного из следующих пяти лет.

Метеорологическое управление Великобритании, подготовившее отчет, также предупредило, что впервые существует очень незначительная вероятность (1%) превышения средних температур доиндустриального уровня на 2°C в течение одного из следующих пяти лет.

Между тем Арктический регион будет продолжать нагреваться в 3,5 раза быстрее остальных вод, что может привести к быстрому таянию ледников и повышению уровня моря.

Почему порог в 1,5°C так важен для климата

Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, это повышение по сравнению со средним показателем доиндустриального периода является критическим.

Подписанты соглашения установили этот показатель как предел для повышения глобальной температуры, к которому они стремятся.

Если последние прогнозы окажутся правильными, это не обязательно означает нарушение предела, но может вызвать тревогу среди климатологов.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Ко Барретт отметил, что человечество уже пережило десять самых теплых лет за всю историю наблюдений.

— К сожалению, этот отчет не дает никаких признаков передышки в ближайшие годы, а это означает, что негативное влияние на нашу экономику, повседневную жизнь, экосистемы и планету будет расти.

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