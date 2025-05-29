Стиль жизни

Настоящий ад еще впереди: рекорд жаркого года будет побит в следующие 5 лет

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 мая 2025, 16:00
Настоящий ад еще впереди: рекорд жаркого года будет побит в следующие 5 лет
Фото Unsplash

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