График отключения света в Николаеве и области: актуальные данные на 30 октября 2025

Из‑за масштабной ракетно‑дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Николаевской области в регионе временно ввели графики отключений электроэнергии.

Вместо привычных аварийных отключений, которые применялись ранее, теперь действуют почасовые графики.

Об этом утром 30 октября сообщили в АО Николаевоблэнерго.

Подробнее о графиках отключений света в Николаеве — в материале.

Графики отключения света в Николаеве и области

С 08:00 в Николаевской области отменили графики аварийных отключений электроэнергии и ввели почасовые графики, чтобы более равномерно распределять нагрузку на энергосистему.

В настоящее время почасовой график отключений (ПГВ) в регионе выглядит следующим образом:

08:00 – 10:00 — отключены две очереди;

10:00 – 14:00 — отключена одна очередь;

14:00 – 19:00 — отключены две очереди.

Актуальный график отключений доступен по ссылке Off.energy.mk.ua.

Также просмотреть график отключений по адресам можно в а в Telegram-канале АТ Николаевобленерго.

Если время отключения электроэнергии не совпадает с тем, что указано для вашей очереди или подочереди в Графике почасовых отключений, это может происходить из‑за ремонтных работ в сетях, к которым вы подключены, — сообщает Николаевоблэнерго.

Во время таких работ часть потребителей могут временно подключать через резервную линию, которая относится к другой очереди. Из‑за этого время отключения может отличаться от запланированного.

Поэтому, если ваше время отключения изменилось или не соответствует заявленному в Графике, энергетики просят быть готовыми соблюдать обновлённую очередь и её часы отключения.

Это вынужденная и временная мера, которая позволит проводить необходимые восстановительные работы в сети энергоснабжения.

