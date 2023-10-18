Будет ли газовый блэкаут? Нафтогаз о вероятности отключения голубого топлива

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов рассказал в интервью изданию LB.ua, хватит ли Украине газа на зиму и ждать ли газовых блэкаутов. О деталях отопительного сезона 2023-2024 читай подробнее в материале.

Хватит ли Украине газа на зиму — ответ Нафтогаза

По словам Алексея Чернышова, Нафтогаз Украины перевыполнил план накопления газа еще до начала отопительного сезона. По прогнозам, эта зима должна быть холоднее прошлогодней, однако не экстремальной.

На сегодня уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И до зимы ожидаем пересечь отметку в 16 млрд кубов… Такие показатели абсолютно достаточны, чтобы пройти зиму уверенно, — сказал Чернышов.

Отопительный сезон по плану должен пройти только благодаря использованию украинского газа. Для этого добыча была увеличена на 7%. Инфраструктуру усилили во избежание повреждений в случае ударов россиян. Кроме этого на защите есть антидроновая и джеминговая аппаратура.

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По нашим расчетам, если ситуация не ухудшится, полностью проходим отопительный сезон за счет собственного ресурса.

Алексей Чернышов не исключает, что в случае массированных ракетных ударов россиян может произойти отключение газа. Такие случаи были прошлой зимой в масштабах городов и областей. Однако к таким ситуациям подготовились.

По словам Чернышова, сегодня Украина среди наиболее неэффективных государств с точки зрения потребления энергии, в частности природного газа. Чтобы решить проблему, нужно ввести рынок энергии и энергоэффективные меры.

Кроме этого, председатель правления НАК Нафтогаз Украины отметил, что Украина имеет будущее так называемого павербанка Европы. Ведь объем газовых хранилищ составляет 31 млрд кубометров, а значительная часть энергетической инфраструктуры расположена у границы с ЕС.

Раньше мы рассказывали, куда платить за распределение газа.

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