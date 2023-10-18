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Будет ли газовый блэкаут? Нафтогаз о вероятности отключения голубого топлива

Анастасия Грубрина, журналист сайта 18 октября 2023, 08:00
Чи вистачить Україні газу на зиму — відповідь Нафтогазу
Фото: Pexels

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