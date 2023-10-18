Чи буде газовий блекаут? Нафтогаз про ймовірність відключення блакитного палива

Голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов розповів в інтерв’ю виданню LB.ua, чи вистачить Україні газу на зиму та чи чекати газових блекаутів. Про деталі опалювального сезону 2023-2024 читай детальніше в матеріалі.

Чи вистачить Україні газу на зиму — відповідь Нафтогазу

За словами Олексія Чернишова, Нафтогаз України перевиконав план накопичення газу ще до початку опалювального сезону. За прогнозами, ця зима має бути холоднішою за минулорічну, проте не екстремальною.

На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку 16 млрд кубів… Такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму, — сказав Чернишов.

Опалювальний сезон за планом має пройти лише завдяки використанню українського газу. Для цього видобуток збільшили на 7%. Інфраструктуру посилили, аби уникнути пошкоджень у разі ударів росіян. Крім цього, на захисті є антидронова та джемінгова апаратура.

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За нашими розрахунками, якщо ситуація не погіршиться, цілком проходимо опалювальний сезон коштом власного ресурсу.

Олексій Чернишов не виключає, що у випадку масованих ракетних ударів росіян можуть статися відключення газу. Такі випадки траплялися минулої зими у масштабах міст та областей. Проте до таких ситуацій заздалегідь підготувалися.

За словами Чернишова, сьогодні Україна — серед найбільш неефективних держав з погляду споживання енергії, зокрема, природного газу. Аби розв’язати проблему, потрібно запровадити ринок енергії та енергоефективні заходи.

Крім цього, голова правління НАК Нафтогаз України зазначив, що Україна має можливості, щоб стати так званим павербанком Європи. Адже об’єм газових сховищ складає 31 млрд кубометрів, а значна частина енергетичної інфраструктури розташована біля кордону з ЄС.

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