Химическая кастрация для сексуальных преступников – как работает и можно ли ее считать панацеей

Сексуальные преступления являются одними из самых тяжелых, и в мире наказание за это довольно суровое. В частности, Великобритания намерена ввести добровольную химическую кастрацию для сексуальных преступников.

В Украине тоже когда-то говорили о подобном. Но почему инициатива не стала реальностью? И что предлагает пилотный проект добровольной кастрации в Великобритании — подробнее в нашем материале.

Химическая кастрация сексуальных преступников

В 20 тюрьмах разных регионов Великобритании планируют расширить пилотный проект по добровольной химической кастрации сексуальных преступников, отмечает BBC.

Впервые подобное попробовали еще в 2007 году, а в 2016 году к проекту присоединились шесть тюрем.

Это альтернативный вариант наказания вместо лишения свободы за решеткой, что разгружает тюрьмы.

Известно, что химическую кастрацию применяют к преступникам, имеющим навязчивые мысли о сексе, или неприемлемым сексуальным увлечениям. Кастрацию проводят в два этапа: с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОС) — эти вещества не дают сексуальным мыслям становиться навязчивыми, а также антиандрогены — они уменьшают выработку тестостерона и ограничивают либидо.

Процедура проводится одновременно с психиатрическими консультациями.

Именно психиатры могут помочь комплексно решить проблему, ищут и влияют на причину таких поступков человека. Министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд подчеркнула, что для некоторых преступников сексуальное насилие связано с властью.

— Крайне важно, чтобы этот подход применялся вместе с психологическими вмешательствами, направленными на другие причины правонарушений, такие как утверждение власти и контроля, — подытожила она.

В настоящее время химическую добровольную кастрацию для сексуальных преступников применяют в Индонезии, США, Польше, Чехии, Дании, Южной Корее, Аргентине, Молдове, Казахстане, Кыргызстане, Швеции, Израиле, Франции и Великобритании.

Следует отметить, что исследования эффективности такого метода наказания или лечения различались на Западе. В частности, в Индонезии количество случаев педофилии увеличивалось, а в Польше этот показатель постепенно уменьшался до резкого увеличения в 2020 году.

Химическая кастрация в Украине: почему не работает

В Украине в 2019 году также пытались ввести законопроект №6449 о химической кастрации преступников, совершивших изнасилование, что повлекло за собой особо тяжкие последствия, а также за педофилию.

Но президент Владимир Зеленский ветировал закон.

Вместе с тем, Ассоциация сексологов и сексотерапевтов Украины объясняла, что химическая кастрация не станет панацеей.

— Закон вводит принудительное медицинское вмешательство для всех осужденных за изнасилование детей в возрасте до 14 лет, несмотря на диагноз педофилия. При этом химическая кастрация не будет применяться за другие сексуальные преступления против детей, например развращение, которое может предшествовать изнасилованию, — отмечали там.

В законе имелись и слабые места. В частности, химическая кастрация могла применяться к педофилам — это психическое заболевание, которым болеют не все преступники, совершающие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, — считал Женский консорциум Украины.

Вместе с тем ситуация с сексуальными преступлениями в отношении несовершеннолетних остается страшной.

