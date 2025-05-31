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Хімічна кастрація для сексуальних злочинців — як працює та чи можна її вважати панацеєю

Вікторія Мельник, журналістка сайту 31 Травня 2025, 12:00
хімічна кастрація за сексуальні злочини
Фото Pexels

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