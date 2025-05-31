Хімічна кастрація для сексуальних злочинців — як працює та чи можна її вважати панацеєю

Сексуальні злочини є одними із найважчих, і у світі покарання за це є доволі суворим. Зокрема, Велика Британія планує запровадити добровільну хімічну кастрацію для сексуальних злочинців.

В Україні теж колись говорили про подібне. Але чому ініціатива не стала реальністю? І що пропонує пілотний проект добровільної кастрації у Великій Британії — детальніше далі у нашому матеріалі.

Хімічна кастрація сексуальних злочинців

У 20 вʼязницях різних регіонів Великої Британії планують розширити пілотний проект щодо добровільної хімічної кастрації сексуальних злочинців, зазначає ВВС.

Вперше подібне спробували ще у 2007 році, а у 2016 до проекту долучилися шість вʼязниць.

Це альтернативний варіант покарання замість позбавлення волі за ґратами, що розвантажує вʼязниці.

Відомо, що хімічну кастрацію застосовують до злочинців, які мають навʼязливі думки про секс, або неприйнятні сексуальні захоплення. Кастрацію проводять у два етапи: з допомогою селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) — ці речовини не дають сексуальним думкам ставати навʼязливими, а також антиандрогени — вони зменшують вироблення тестостерону та обмежують лібідо.

Процедура проводиться одночасно із психіатричними консультаціями.

Саме психіатри можуть допомогти комплексно розвʼязати проблему, адже шукають та впливають на причину таких вчинків людини. Міністерка юстиції Великої Британії Шабана Махмуд наголосила, що для деяких злочинців сексуальне насильство повʼязане із владою.

— Вкрай важливо, щоб цей підхід застосовувався разом із психологічними втручаннями, спрямованими на інші причини правопорушень, такі як утвердження влади та контролю, — підсумувала вона.

Наразі хімічну добровільну кастрацію для сексуальних злочинців застосовують в Індонезії, США, Польщі, Чехія, Данія, Південна Корея, Аргентина, Молдова, Казахстан, Киргизстан, Швеція, Ізраїль, Франція та Велика Британія.

Варто зазначити, що дослідження ефективності такого методу покарання або лікування різнилися у країнах. Зокрема, в Індонезії кількість випадків педофілії збільшувалася, а у Польщі цей показник поступово зменшувався до різкого збільшення у 2020 році.

Хімічна кастрація в Україні: чому не працює

В Україні у 2019 році також намагалися запровадити законопроект №6449 про хімічну кастрацію злочинців, які скоїли зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також за педофілію.

Але президент Володимир Зеленський ветував закон.

Разом з тим Асоціація сексологів та сексотерапевтів України пояснювала, що хімічна кастрація не стане панацеєю.

— Закон вводить примусове медичне втручання для всіх засуджених за зґвалтування дітей у віці до 14 років, попри наявність діагнозу педофілія. При цьому, хімічна кастрація не буде застосовуватись за інші сексуальні злочини проти дітей, наприклад, розбещення, яке може передувати зґвалтуванню, — зазначали там.

У законі були й слабкі місця. Зокрема, хімічна кастрація могла застосовуватися до педофілів — це психічне захворювання, на яке хворіють не усі злочинці, що вчиняють сексуальні злочини щодо неповнолітніх, — вважав Жіночий консорціум України.

Разом з тим ситуація з сексуальними злочинами щодо неповнолітніх залишається страшною. Раніше ми розповідали тобі, скільки дівчаток постраждали від сексуального насильства до повноліття.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.