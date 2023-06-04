Пенсии, коммунальные тарифы, новинки в экзаменах для водителей и не только: что изменится для украинцев с июня 2023 года

Все сферы нашей жизни не стоят на месте. Несмотря на все трудности, мы двигаемся дальше, так что ежемесячно украинцы видят новые изменения. Начало лета также принесло много нового в жизнь нашей страны. Поэтому мы расскажем, что изменится для украинцев с 1 июня.

Изменения появятся в разных сферах: от сдачи абитуриентами НМТ до сдачи экзамена на водительское удостоверение, а также есть изменения в коммунальных тарифах, рейсах Укрзалізниці, выплате пенсий и т.д. Так что все по очереди.

Доплаты пенсионерам с июня 2023

Еще в апреле 2023 провели перерасчет пенсий. Поэтому в июне работающие пенсионеры получат повышенные выплаты. Доплаты будут сразу за три месяца: апрель, май и июнь. Это потому, что органы Пенсионного фонда Украины получили отчетную информацию об уплате единого взноса за I квартал 2023 только в мае.

Этот перерасчет выплат охватил около 600 тыс. граждан. Во время этого учитывали дополнительный стаж, который получил пенсионер, продолжая работать после выхода на пенсию, а также уровень заработка.

Размер повышения выплат после пересчета для каждого работающего пенсионера индивидуален.

Изменения в коммунальных тарифах

Электроэнергия

Кабмин принял решение о повышении тарифов на электроэнергию. Так что с 1 июня 2023 года цена на электричество вырастет до 2,64 грн за кВт. Будет действовать единый тариф на электричество для бытовых потребителей.

Водоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг 31 мая рассмотрела вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Впрочем, его отложили до 14 июня, чтобы откорректировать тарифы в соответствии с изменениями цены на электроэнергию. Но известно, что НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод для 35 водоканалов примерно на 30%.

Последний раз тарифы на водоснабжение и водоотвод пересматривались еще до полномасштабной войны, в декабре 2021 года.

Изменения для ВПЛ с июня 2023

В Минреинтеграции сообщили, что в течение 2023 года выплаты для ВПЛ будут сохраняться. Поэтому внутренние переселенцы с 1 июня будут продолжать получать ежемесячное пособие в размере:

3000 грн — для детей и лиц с инвалидностью;

2000 грн — для всех других лиц.

Список тех, кто может получать выплаты, утвержден приказом Минреинтеграции и периодически обновляется. Кроме того, на выплаты могут претендовать внутренние переселенцы, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате войны.

Проведение НМТ для абитуриентов

Выпускники школ должны сдать НМТ, чтобы иметь возможность поступить в вузы. НМТ можно сдать не только в Украине, но и в экзаменационных центрах за границей. Основная сессия НМТ начнется 5 июня и продлится до 23 июня. Кроме этого, сейчас идет дополнительная сессия регистрации на НМТ.

Дополнительная сессия НМТ планируется на 11-24 июля.

Новые правила в проведении экзаменов для водителей

С 1 июня 2023 года Министерство внутренних дел запускает пилотный проект по сдаче водителями экзаменов. Цель проекта — сделать процесс сдачи экзамена более прозрачным. Пилотный проект стартует в четырех областях Украины: Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской. А потом может распространиться и на другие регионы.

Изменения будут и в теоретической, и в практической части.

Обновили систему предварительной записи: наличие талонов можно будет проверить онлайн. Получить его можно офлайн или через е-запись.

Будущие водители получат больше инструментов для обжалования результатов экзаменов.

В классах, где проходят теоретические экзамены, будет проходить фиксация на четыре видеокамеры и микрофон. “Слепых зон” больше не будет.

Происходит видеофиксация в салоне автомобилей категории В при сдаче практической части экзамена. В фокусе видеокамеры будут руки и ноги как кандидата, так и экзаменатора, будет проходить запись разговоров в салоне.

Дополнительные поезда из Варшавы

С 1 июня польская железнодорожная компания SKPL запустит дополнительные рейсы в Украину: из Варшавы в Рави-Русскую (Львовская область). Поезд, рассчитанный на 240 пассажиров, будет курсировать ежедневно в обоих направлениях.

Отправление с вокзала Варшава-Восточная планируется в 14:00 (по местному времени), с Люблина — в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую — в 20:15 (по киевскому времени).

Новые рейсы от Укрзалізниці

Укрзализныця сообщила о новом графике движения поездов с 10 июня. Предусмотрены два новых рейса:

поезд №40/39 сообщением Запорожье — Солотвино. Он будет останавливаться в семи областях Украины.

поезд №148/147 Киев — Одесса, курсировать через Черкассы.

Еще два поезда изменят маршрут:

№13/14 сообщением Киев — Солотвино будет курсировать через Винницу и Хмельницкий.

№234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через город Павлоград (Днепропетровская область).

Кроме того, Укрзалізниця возвращает на маршрут скоростной поезд Интерсити+ 732/731 сообщением Киев-Днепр-Запорожье. 10 июня он совершит первый рейс с начала полномасштабной войны.

Изменения от Укрпочты

С 1 июня Укрпочта снизит тарифы на отправку в США на 8% благодаря заключенному с американской почтой USPS соглашению PRIME.

Оформить почтовую услугу можно во всех онлайн-сервисах Укрпочты, в личном кабинете и мобильном приложении. Также с 1 июня марки или конверты можно будет заказывать онлайн и платить картой или в отделении после получения.

Выходные в июне 2023

В июне есть два праздника, из-за которых украинцы могли бы иметь дополнительные выходные: Троица (4 июня) и День Конституции Украины (28 июня). Впрочем, во время военного положения дополнительные выходные отменяются.

Еще одним изменением для украинцев является то, что скоро запретят продажу ртутных градусников. Ранее мы рассказывали, почему и когда это произойдет.

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