Пенсії, комунальні тарифи, новинки в іспитах для водіїв й не лише це: що зміниться для українців з червня 2023

Усі сфери нашого життя не стоять на місці. Попри усі труднощі, ми рухаємося далі, тож щомісяця українці бачать нові зміни. Початок літа також приніс багато нового у життя нашої країни. Тому ми розповімо, що зміниться для українців з 1 червня.

Зміни з’являться у різних сферах: від складання абітурієнтами НМТ до складання іспиту на водійське посвідчення, а також є зміни у комунальних тарифах, рейсах Укрзалізниці, виплат пенсій тощо. Тож усе по черзі.

Доплати пенсіонерам з червня 2023

Ще у квітні 2023 року провели перерахунок пенсій. Тож у червня пенсіонери, що працюють, отримають підвищені виплати. Доплати будуть відразу за три місяці: квітень, травень і червень. Це тому, що органи Пенсійного фонду України отримали звітну інформацію про сплату єдиного внеску за I квартал 2023 року лише у травні.

Цей перерахунок виплат охопив близько 600 тис. громадян. Під час цього враховували додатковий стаж, якого набув пенсіонер, продовжуючи працювати після виходу на пенсію, а також рівень заробітку.

Розмір підвищення виплат після перерахунку для кожного пенсіонера, що працює, індивідуальний.

Зміни у комунальних тарифах

Електроенергія

Кабмін ухвалив рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Тож з 1 червня 2023 року ціна на електрику зросте до 2,64 грн за кВт. Діятиме єдиний тариф на електрику для побутових споживачів.

Водопостачання

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31 травня розглянула питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Утім, його відклали до 14 червня, щоб відкоригувати тарифи відповідно до змін ціни на електроенергію.Але відомо, що НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення для 35 водоканалів приблизно на 30%.

Востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядалися ще до повномасштабної війни, в грудні 2021 року.

Зміни для ВПО з червня 2023

У Мінреінтеграції повідомили, що протягом 2023 року виплати для ВПО зберігатимуться. Тож внутрішні переселенці з 1 червня продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі:

3000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2000 грн — для всіх інших осіб.

Перелік тих, хто може отримувати виплати, затверджений наказом Мінреінтеграції та періодично оновлюється. Крім цього, на виплати можуть претендувати внутрішні переселенці, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни.

Проведення НМТ для абітурієнтів

Випускники шкіл мають здати НМТ, щоб мати змогу вступити до вишів. НМТ можна здати не лише в Україні, а й в екзаменаційних центрах за кордоном. Основна сесія НМТ розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня. Крім цього, зараз триває додаткова сесія реєстрації на НМТ.

Додаткова сесія НМТ планується на 11-24 липня.

Нові правила у проведенні іспитів для водіїв

З 1 червня 2023 року Міністерство внутрішніх справ запускає пілотний проект щодо складання водіями іспитів. Проект має на меті зробити процес складання іспиту прозорішим. Пілотний проект стартуватиме у чотирьох областях України: Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській. А згодом може поширитися і на інші регіони.

Зміни будуть і в теоретичній, і в практичній частині.

Оновили систему попереднього запису: наявність талонів можна буде перевірити онлайн. Отримати його можна офлайн або через е-запис.

Майбутні водії отримають більше інструментів для оскарження результатів іспитів.

У класах, де проходять теоретичні іспити, відбуватиметься фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. “Сліпих зон” більше не буде.

Відбуватиметься відеофіксація в салоні автомобілів категорії В під час складання практичної частини іспиту. У фокусі відеокамери будуть руки та ноги як кандидата, так і екзаменатора, відбуватиметься запис розмов у салоні.

Додаткові потяги з Варшави

З 1 червня польська залізнична компанія SKPL запустить додаткові рейси до України: з Варшави до Рави-Руської (Львівська область). Потяг, розрахований на 240 пасажирів та курсуватиме щодня в обох напрямках.

Відправлення з вокзалу Варшава-Всходня планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

Нові рейси від Укрзалізниці

Укрзалізниця повідомила про новий графік руху поїздів з 10 червня. Передбачено два нові рейси:

поїзд №40/39 сполученням Запоріжжя — Солотвино. Він зупинятиметься в семи областях України.

поїзд №148/147 Київ — Одеса, курсуватиме через Черкаси.

Ще два поїзди змінять маршрут:

№13/14 сполученням Київ – Солотвино курсуватиме через Вінницю та Хмельницький.

№234/233 Київ – Покровськ – Львів курсуватиме через місто Павлоград (Дніпропетровська область).

Крім того, Укрзалізниця повертає на маршрут швидкісний поїзд Інтерсіті+ 732/731 сполученням Київ-Дніпро-Запоріжжя. 10 червня він здійснить перший рейс від початку повномасштабної війни.

Зміни від Укрпошти

З 1 червня Укрпошта знизить тарифи на відправлення до США на 8% завдяки укладеній з американською поштою USPS угоді PRIME.

Оформити поштову послугу можна в усіх онлайн-сервісах Укрпошти, в особистому кабінеті та в мобільному застосунку. Також з 1 червня марки чи конверти можна буде замовляти онлайн та сплачувати карткою або у відділенні після отримання.

Вихідні у червні 2023

У червні є два свята, через які українці могли б мати додаткові вихідні: Трійця (4 червня) та День Конституції України (28 червня). Утім, під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються.

Ще однією зміною для українців є те, що скоро заборонять продаж ртутних термометрів. Раніше ми розповідали, чому та коли це станеться.

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