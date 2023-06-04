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Пенсії, комунальні тарифи, новинки в іспитах для водіїв й не лише це: що зміниться для українців з червня 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Червня 2023, 12:33
Зміни в Україні з червня 2023: що чекає на українців
Фото: Pexels

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Пенсії, комунальні тарифи, новинки в іспитах для водіїв й не лише це: що зміниться для українців з червня 2023
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