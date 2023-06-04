Пенсії, комунальні тарифи, новинки в іспитах для водіїв й не лише це: що зміниться для українців з червня 2023

Усі сфери нашого життя не стоять на місці. Попри усі труднощі, ми рухаємося далі, тож щомісяця українці бачать нові зміни. Початок літа також приніс багато нового у життя нашої країни. Тому ми розповімо, що зміниться для українців з 1 червня.
Зміни з’являться у різних сферах: від складання абітурієнтами НМТ до складання іспиту на водійське посвідчення, а також є зміни у комунальних тарифах, рейсах Укрзалізниці, виплат пенсій тощо. Тож усе по черзі.
Ще у квітні 2023 року провели перерахунок пенсій. Тож у червня пенсіонери, що працюють, отримають підвищені виплати. Доплати будуть відразу за три місяці: квітень, травень і червень. Це тому, що органи Пенсійного фонду України отримали звітну інформацію про сплату єдиного внеску за I квартал 2023 року лише у травні.
Цей перерахунок виплат охопив близько 600 тис. громадян. Під час цього враховували додатковий стаж, якого набув пенсіонер, продовжуючи працювати після виходу на пенсію, а також рівень заробітку.
Розмір підвищення виплат після перерахунку для кожного пенсіонера, що працює, індивідуальний.
Розмір підвищення виплат після перерахунку для кожного пенсіонера, що працює, індивідуальний.
Кабмін ухвалив рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Тож з 1 червня 2023 року ціна на електрику зросте до 2,64 грн за кВт. Діятиме єдиний тариф на електрику для побутових споживачів.
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31 травня розглянула питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Утім, його відклали до 14 червня, щоб відкоригувати тарифи відповідно до змін ціни на електроенергію.Але відомо, що НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення для 35 водоканалів приблизно на 30%.
Востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядалися ще до повномасштабної війни, в грудні 2021 року.
У Мінреінтеграції повідомили, що протягом 2023 року виплати для ВПО зберігатимуться. Тож внутрішні переселенці з 1 червня продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі:
Перелік тих, хто може отримувати виплати, затверджений наказом Мінреінтеграції та періодично оновлюється. Крім цього, на виплати можуть претендувати внутрішні переселенці, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни.
Випускники шкіл мають здати НМТ, щоб мати змогу вступити до вишів. НМТ можна здати не лише в Україні, а й в екзаменаційних центрах за кордоном. Основна сесія НМТ розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня. Крім цього, зараз триває додаткова сесія реєстрації на НМТ.
Додаткова сесія НМТ планується на 11-24 липня.
З 1 червня 2023 року Міністерство внутрішніх справ запускає пілотний проект щодо складання водіями іспитів. Проект має на меті зробити процес складання іспиту прозорішим. Пілотний проект стартуватиме у чотирьох областях України: Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській. А згодом може поширитися і на інші регіони.
Зміни будуть і в теоретичній, і в практичній частині.
З 1 червня польська залізнична компанія SKPL запустить додаткові рейси до України: з Варшави до Рави-Руської (Львівська область). Потяг, розрахований на 240 пасажирів та курсуватиме щодня в обох напрямках.
Відправлення з вокзалу Варшава-Всходня планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).
Укрзалізниця повідомила про новий графік руху поїздів з 10 червня. Передбачено два нові рейси:
Ще два поїзди змінять маршрут:
Крім того, Укрзалізниця повертає на маршрут швидкісний поїзд Інтерсіті+ 732/731 сполученням Київ-Дніпро-Запоріжжя. 10 червня він здійснить перший рейс від початку повномасштабної війни.
Фото: Facebook
З 1 червня Укрпошта знизить тарифи на відправлення до США на 8% завдяки укладеній з американською поштою USPS угоді PRIME.
Оформити поштову послугу можна в усіх онлайн-сервісах Укрпошти, в особистому кабінеті та в мобільному застосунку. Також з 1 червня марки чи конверти можна буде замовляти онлайн та сплачувати карткою або у відділенні після отримання.
У червні є два свята, через які українці могли б мати додаткові вихідні: Трійця (4 червня) та День Конституції України (28 червня). Утім, під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються.
Ще однією зміною для українців є те, що скоро заборонять продаж ртутних термометрів. Раніше ми розповідали, чому та коли це станеться.
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