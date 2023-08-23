Вырастут или нет? Изменятся ли тарифы на отопление в 2023-2024

Правительство решило продлить действие требования социальной обязанности на рынке газа до середины апреля 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Это означает, что компания Нафтогаз и в дальнейшем будет продавать поставщикам тепла газ по фиксированной цене в течение отопительного сезона 2023-2024 годов.

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По словам Шмыгаля, Нафтогаз продолжит продажу газа теплопоставщикам для домохозяйств по установленной цене, а именно 7,4 тысячи гривен за тысячу кубических метров.

Глава правительства отметил, что это лишь один из многочисленных шагов готовности к холодному времени года. Он подчеркнул, что государство хочет, чтобы в домах всех украинцев было светло и тепло. И при этом, чтобы ключевые объекты имели эффективную защиту от ракетных и дроновых атак, которыми враг регулярно обстреливает страну.

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