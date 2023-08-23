Зростуть чи ні? Чи зміняться тарифи на опалення у 2023-2024

Уряд вирішив продовжити дію вимоги соціального обов’язку на ринку газу до середини квітня 2024 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Це означає, що компанія Нафтогаз й надалі продаватиме постачальникам тепла газ за фіксованою ціною протягом опалювального сезону 2023-2024 років.

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За словами Шмигаля, Нафтогаз продовжить продаж газу теплопостачальникам для домогосподарств за встановленою ціною, а саме 7,4 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів.

Голова уряду зазначив, що це лише один з численних кроків готовності до холодної пори року. Він наголосив, що держава прагне, щоб у домівках усіх українців було світло та тепло. І при цьому, щоб ключові об’єкти мали ефективний захист від ракетних та дронових атак, якими ворог регулярно обстрілює країну.

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