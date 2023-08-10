В Кабмине приняли решение о доплатах военным: кто и сколько будет получать

Кабмин принял решение о доплате военным. На внеочередном заседании Правительства 9 августа 2023 приняли постановление, нормирующее вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей.

Доплаты военным 2023: что известно

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны.

На момент действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 тыс. грн. А для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тыс. грн.

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Кроме того, устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6000 грн и 2350 грн соответственно.

Украинские военные могут получить статус участника боевых действий. Ранее мы рассказывали, кто и как может оформить статус.

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