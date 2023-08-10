У Кабміні ухвалили рішення про доплати військовим: хто та скільки отримуватиме

Кабмін ухвалив рішення щодо доплати військовим. На позачерговому засіданні Уряду 9 серпня 2023 року ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

Доплати військовим 2023: що відомо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що всі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни.

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн.

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Окрім цього, встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6000 грн і 2350 грн відповідно.

Українські військові також можуть отримати статус учасника бойових дій. Раніше ми розповідали хто та як може оформити статус.

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