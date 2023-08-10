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У Кабміні ухвалили рішення про доплати військовим: хто та скільки отримуватиме

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Серпня 2023, 10:00
Кабмін ухвалив доплати військовим: яка сума доплат та хто отримає
Фото: Facebook

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