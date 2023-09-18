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Уволены все заместители министра обороны! О кадровых решениях 18 сентября 2023

Виктория Мельник, редактор сайта 18 сентября 2023, 12:09
Уволены все заместители министра обороны! О кадровых решениях 18 сентября 2023
Фото: Facebook

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