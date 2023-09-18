Уволены все заместители министра обороны! О кадровых решениях 18 сентября 2023

Кадровые решения всегда актуальны, даже во время страшной войны. Новая неделя плодотворно началась для Верховной Рады Украины.

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, на заседании 18 сентября 2023 Кабмин принял распоряжение об увольнении всех заместителей министра обороны Украины.

Кого коснулись кадровые изменения — рассказываем в материале.

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Увольнение заместителей министра обороны Украины

Стало известно, что Кабмин принял решение об увольнении:

Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Маляр Анны Васильевны с должности заместителя Министра обороны Украины;

Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;

Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

О таких кадровых изменениях ранее также сообщал и народный депутат VIII и IX созывов Алексей Гончаренко в своем Telegram.

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