Уволены все заместители министра обороны! О кадровых решениях 18 сентября 2023

Кадровые решения всегда актуальны, даже во время страшной войны. Новая неделя плодотворно началась для Верховной Рады Украины.
Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, на заседании 18 сентября 2023 Кабмин принял распоряжение об увольнении всех заместителей министра обороны Украины.
Кого коснулись кадровые изменения — рассказываем в материале.
Стало известно, что Кабмин принял решение об увольнении:
О таких кадровых изменениях ранее также сообщал и народный депутат VIII и IX созывов Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Раньше мы рассказывали тебе, кто стал новым министром обороны Украины после отставки Алексея Резникова. Читай о Рустеме Умерове по ссылке.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.