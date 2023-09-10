Больше преимуществ? Как изменятся условия временной защиты украинцев в Эстонии

С началом полномасштабной войны многие страны стали поддерживать граждан Украины, которые бежали от боевых действий, чтобы спасти свои жизни и близких. Однако время проходит и соответственно изменяются правила временной защиты украинцев. Не исключением стала и Эстония.

Ранее статус временной защиты в Эстонии предоставлялся на 12 месяцев, но с 10 сентября 2023 года статус смогут предоставлять и продлить до марта 2025 года. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

Как объясняет комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пилдма, эти изменения призваны сэкономить время, как беженцам, так и пограничной службе.

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Чтобы продолжить статус временной защиты в Эстонии, необходимо будет обратиться в бюро по обслуживанию Департамента полиции и пограничной охраны. Предоставить нужно будет новое фото на документ.

Таким образом, мы обеспечим, чтобы человеку был издан документ с новым фото, и дополнительно сможем убедиться в том, что оказываем помощь тем, кто действительно сбежал в Эстонию от войны.

Также ранее мы рассказывали, какие страны Евросоюза повторно дают статус временной защиты украинцам. Смотри список и полезные контакты по ссылке.

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