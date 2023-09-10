Більше переваг? Як зміняться умови тимчасового захисту українців в Естонії

З початком повномасштабної війни чимало країни стали підтримувати громадян України, які тікали від бойових дій, би врятувати свої життя та близьких. Однак час минає та відповідно змінюються правила тимчасового захисту українців. Не винятком стала й Естонія.

Раніше статус тимчасового захисту в Естонії надавався на 12 місяців, але з 10 вересня 2023 року статус зможуть надавати та продовжувати до березня 2025 року. Про це повідомляє естонське видання Postimees.

Як пояснює комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Пилдма, ці зміни покликані заощадити час як біженцям, так і прикордонній службі.

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Щоб продовжити статус тимчасового захисту в Естонії, необхідно буде звернутись в бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Надати потрібно буде нове фото на документ.

Таким чином ми забезпечимо, щоб людині було видано документ із новим фото, і додатково зможемо переконатися в тому, що надаємо допомогу тим, хто справді втік до Естонії від війни.

Також раніше ми розповідали, які країни Євросоюзу повторно надають статус тимчасового захисту українцям. Дивись список та корисні контакти за посиланням.

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