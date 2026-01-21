Как пожаловаться на отказ обслуживать украинский: пошаговый гайд

Столкнулся с отказом в обслуживании на украинском, но не знаешь, как довести дело до штрафа?

В Секретариате языкового омбудсмена Елены Ивановской подчеркивают, что эмоционального поста в Фейсбуке недостаточно. Чтобы нарушитель не избежал ответственности, жалобу нужно подкрепить железобетонными доказательствами.

Почему жалобы без доказательств не работают

Часто рассмотрение дел закрывают просто из-за ненадлежащего оформления документов или отсутствия фактов.

Без доказательств невозможно установить состав административного правонарушения, а значит — принять законное решение, — объясняют у Уполномоченной.

Стоит понимать, что сотрудники Секретариата — это не детективы. Они не обладают полномочиями следственных органов, поэтому не могут выезжать на место происшествия по каждому случаю, устраивать засады или самостоятельно собирать улики.

На всю страну работает всего пять представителей омбудсмена, которые физически не могут находиться в каждом магазине или кафе.

Поэтому активность граждан — это база. Надлежащим образом оформленная жалоба — не бюрократическая прихоть, а единственный инструмент, позволяющий закону работать.

Фото, видео и чеки: полный список доказательств для защиты языковых прав

Когда ты готовишь обращение, добавляй к нему всё, что поможет установить истину:

Медиафайлы: фотографии (например, меню или вывески), видео момента нарушения или аудиозаписи;

Документы: чеки, квитанции, накладные или счета (там часто указаны данные ФОП или название заведения);

Письменные свидетельства: объяснения очевидцев или ваши детальные описания ситуации.

Чек-лист для заявителя: какие данные обязательно указать в обращении

Если ты решил идти до конца, убедись, что твое обращение содержит:

Ваши данные: ФИО и место жительства;

Контакты: электронная почта или номер телефона;

Суть проблемы: детально опиши, что именно произошло;

Данные нарушителя: название компании, ФИО работника или должностного лица. Если есть возможность — укажите код ЕГРПОУ или ИНН (их часто пишут в чеках);

Локация и время: точная дата, час и точное место происшествия;

Подпись и дата: если жалоба письменная, она должна быть подписана собственноручно.

Результаты языкового контроля: сколько штрафов выплатили нарушители в 2025 году

Защита языка — это не напрасное дело. Ранее Елена Ивановская сообщила, что только за 2025 год сумма штрафов, наложенных на нарушителей языкового законодательства, составила почти 370 тысяч гривен. Это доказывает: правильно оформленная жалоба работает.

Напомним, что около 40% всех обращений в прошлом году касались именно Киева. Поэтому будьте бдительны, фиксируйте нарушения и не оставляйте языковое неуважение без ответа.

Однако официальная статистика — это лишь верхушка айсберга глобальных изменений в обществе. Пока одни отстаивают закон через обращения, миллионы других делают этот выбор сердцем.

Сегодня украинский язык становится символом самосознания и интеллекта: о том, как русскоязычные украинцы массово переходят на соловьиную, читай в нашем большом материале о языковой трансформации страны.

