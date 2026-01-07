Языковой закон в 2025 году: Киев и Одесса стали лидерами по количеству жалоб

Украинцы становятся все более решительными в защите своего права на государственный язык. В течение 2025 года активность граждан в вопросе контроля за выполнением языкового законодательства существенно возросла.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обнародовал свежую статистику, которая демонстрирует: запрос на украинский во всех сферах жизни только усиливается.

Динамика жалоб: сознательность украинцев растет

За прошлый год в адрес языкового омбудсмена поступило 3122 обращения. Львиная доля из них — 2888 — касалась именно вероятных нарушений Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Для сравнения: в 2024 году таких сообщений было значительно меньше — 2314. Это свидетельствует о том, что граждане перестали проглатывать нарушения и все чаще требуют соблюдения своих прав официальным путем.

География нарушений: антирейтинг регионов

Столица традиционно остается эпицентром языковых споров, однако южные и восточные регионы также демонстрируют высокую активность заявителей.

Топ-6 областей по количеству обращений в 2025 году:

Киев — 1117 сообщений (абсолютный лидер);

Одесская область — 445;

Харьковская область — 374;

Днепропетровская область — 261;

Киевская область — 105;

Запорожская область — 58.

Интернет и вывески: где украинский игнорируют чаще всего

Анализ обращений показал, что самой большой проблемой остается цифровая сфера и наружная реклама.

Веб-сайты и соцсети: 747 жалоб касались отсутствия украиноязычных версий сайтов или ведения бизнес-страниц на языке агрессора;

Наружная реклама и вывески: 547 обращений зафиксировано из-за вывесок на фасадах и рекламных объявлений на негосударственном языке;

Сфера обслуживания: 517 случаев игнорирования украинского во время непосредственного предоставления услуг или телефонных консультаций.

Также жалобы поступали на сферу образования (196), медицины (112) и органы государственной власти (115). Кроме того, украинцы начали чаще интересоваться нормами правописания и правилами использования языка в медиа — для этого в Секретариат поступило более 50 запросов на разъяснения.

Общественный контроль как инструмент перемен

У Уполномоченного подчеркивают: каждое такое обращение — это не просто жалоба, а действенный шаг к очистке информационного и культурного пространства Украины. Высокий уровень правовой осведомленности граждан становится лучшим предохранителем против дискриминации по языковому признаку.

Благодарим граждан, которые последовательно отстаивают право на получение информации и услуг на государственном языке. Это свидетельствует об ответственном отношении к защите собственных прав и активной гражданской позиции, — резюмировали в ведомстве.

Однако официальная статистика — это лишь верхушка айсберга глобальных перемен в обществе. Пока одни отстаивают закон через обращения, миллионы других делают этот выбор сердцем. Сегодня украинский язык становится символом самосознания и интеллекта: как русскоязычные украинцы массово переходят на солов’їну, читай в нашем большом материале о языковой трансформации страны.

