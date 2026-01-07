Мовний закон у 2025 році: Київ та Одеса стали лідерами за кількістю скарг

Українці стають дедалі рішучішими у захисті свого права на державну мову. Протягом 2025 року активність громадян у питанні контролю за виконанням мовного законодавства суттєво зросла.

Секретаріат Уповноваженої із захисту державної мови оприлюднив свіжу статистику, яка демонструє: запит на українську в усіх сферах життя лише посилюється.

Динаміка скарг: свідомість українців росте

За минулий рік на адресу мовного омбудсмена надійшло 3122 звернення. Левова частка з них — 2888 — стосувалася саме ймовірних порушень Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Для порівняння: у 2024 році таких повідомлень було значно менше — 2314. Це свідчить про те, що громадяни перестали проковтувати порушення і дедалі частіше вимагають дотримання своїх прав офіційним шляхом.

Географія порушень: антирейтинг регіонів

Столиця традиційно залишається епіцентром мовних суперечок, проте південні та східні регіони також демонструють високу активність заявників.

Топ-6 областей за кількістю звернень у 2025 році:

Київ — 1117 повідомлень (абсолютний лідер);

Одеська область — 445;

Харківська область — 374;

Дніпропетровська область — 261;

Київська область — 105;

Запорізька область — 58.

Інтернет та вивіски: де українську ігнорують найчастіше

Аналіз звернень показав, що найбільшою проблемою залишається цифрова сфера та зовнішня реклама.

Вебсайти та соцмережі: 747 скарг стосувалися відсутності української версії сайтів або ведення бізнес-сторінок мовою агресора;

Реклама та вивіски: 547 звернень зафіксовано через вивіски на фасадах та рекламні оголошення недержавною мовою;

Сфера обслуговування: 517 випадків ігнорування української під час безпосереднього надання послуг або телефонних консультацій.

Також скарги надходили на сферу освіти (196), медицини (112) та органи державної влади (115). Крім того, українці почали частіше цікавитися нормами правопису та правилами використання мови в медіа — для цього до Секретаріату надійшло понад 50 запитів на роз’яснення.

Громадський контроль як інструмент змін

В Уповноваженої підкреслюють: кожне таке звернення — це не просто скарга, а дієвий крок до очищення інформаційного та культурного простору України. Високий рівень правової обізнаності громадян стає найкращим запобіжником проти дискримінації за мовною ознакою.

Дякуємо громадянам, які послідовно відстоюють право на отримання інформації та послуг державною мовою. Це свідчить про відповідальне ставлення до захисту власних прав та активну громадянську позицію, — резюмували у відомстві.

Однак офіційна статистика — це лише верхівка айсберга глобальних змін у суспільстві. Поки одні відстоюють закон через звернення, мільйони інших роблять цей вибір серцем. Сьогодні українська мова стає символом самосвідомості та інтелекту: як російськомовні українці масово переходять на солов’їну, читай у нашому великому матеріалі про мовну трансформацію країни.

