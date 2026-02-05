Для тебя Новости

Как правильно сажать яблони весной 2026: когда, при какой температуре — секреты садоводов

Ольга Петухова, редактор сайта 05 февраля 2026, 17:30 4 мин.
как правильно сажать яблони
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь