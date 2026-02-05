Як правильно садити яблуні навесні 2026: коли, при якій температурі — секрети садівників

Весняна посадка яблуні — це початок життя дерева, яке плодоноситиме ще десятки років.

І саме від того, коли і як ти посадиш саджанець, залежить, як він переживе перше літо, першу зиму і яким буде врожай через 3-5 років.

Як правильно садити яблуні навесні 2026, до якого числа це найкраще зробити і при якій температурі — розказуємо у матеріалі.

До якого числа можна садити яблуні навесні 2026

Оптимальний період весняної посадки яблунь в Україні — від кінця березня до кінця квітня.

У більшості регіонів України найкращий час припадає на першу–третю декаду квітня.

Головне правило: висаджувати потрібно до розпускання бруньок. Якщо бруньки вже активно пішли в ріст і з’явилося листя, приживлення буде значно складнішим.

Зазвичай посадка триває до кінця квітня.

Якщо весна 2026 року буде холодною, то в північних регіонах допустимо садити до 5-10 травня.

Але лише, якщо саджанець у стані спокою і коренева система не пересушена.

Чому саме так? Якщо посадити яблуню занадто пізно, дерево почне одночасно витрачати сили і на нарощування листя, і на відновлення коріння. Дереву буде важко зміцнити, особливо, без регулярного поливу спекотним літом.

При якій температурі можна садити яблуні навесні 2026

Температура повітря вдень має стабільно триматися на рівні +8-12 °C і вище. Нічні заморозки саджанець перенесе, якщо вони короткочасні й не нижче –3 °C, але краще, щоб сильних мінусів уже не було.

Ґрунт повинен прогрітися мінімум до +5-7 °C на глибині посадкової ями, десь 30–40 см.

Перевірити це просто: якщо земля не прилипає до лопати важкими холодними грудками і легко розсипається в руці — можна садити.

Читати на тему Щеплення яблуні навесні — три найкращі методи оновити дерево Розповідаємо, коли і як зробити щеплення яблуні навесні.

Як правильно посадити яблуню навесні

Як підготувати яму для посадки яблуні

Досвідчені садівники радять готувати посадкову яму за 2-4 тижні до висадки, а ще краще — з осені. Але якщо не встигли, можна викопати яму хоча б за кілька днів до посадки.

Оптимальні розміри: 60-70 см глибиною і 70-80 см у діаметрі. Верхній родючий шар ґрунту відкладають окремо і змішують з перегноєм або компостом (1–2 відра), додають 150–200 г суперфосфату та 60–80 г калійного добрива.

Свіжий гній не можна використовувати — він обпалює коріння.

Важливо: коренева шийка, місце переходу кореня в стовбур, після посадки має бути на 3-5 см вище рівня ґрунту. Це одна з найпоширеніших помилок новачків — заглиблення саджанця. Через це яблуня може погано рости і хворіти.

Як підготувати до посадки саджанець яблуні

Перед посадкою коріння обов’язково оглядають. Пошкоджені або підсохлі кінчики акуратно підрізають до живої тканини.

Досвідчені садівники замочують кореневу систему у воді на 6–12 годин, іноді додають стимулятор коренеутворення або глиняну бовтанку: суміш глини, води та трохи перегною.

Як правильно садити саджанці яблуні навесні

На дні ями формують невеликий горбик із родючої суміші. Коріння рівномірно розправляють по схилах горбика. Засипають землею поступово, періодично злегка ущільнюючи, щоб не залишалося повітряних порожнин.

Після посадки дерево рясно поливають — 2–3 відра води навіть у вологий ґрунт. Це допомагає землі щільно облягти коріння. Пристовбурне коло мульчують перегноєм, торфом або просто сухою землею, щоб зберегти вологу.

Молодий саджанець бажано підв’язати до кілка — весняні вітри можуть легко розхитати ще слабке коріння.

Якщо весна 2026 року буде сухою, поливати доведеться раз на 7-10 днів. Пересихання ґрунту молода яблуня може не винести.

Читай також: обрізка яблуні навесні для кращого врожаю — говоримо про догляд за садом.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!