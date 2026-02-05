Для тебе Новини

Як правильно садити яблуні навесні 2026: коли, при якій температурі — секрети садівників

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Лютого 2026, 17:30 4 хв.
як правильно садити яблуні
Фото Pexels

