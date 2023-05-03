Украинцы всегда были веселым народом, любившим разнообразные праздники и традиции. Да, мы до сих пор придерживаемся народных празднований Рождества, Пасхи, сезонных праздников.

В то же время много “праздничных” дней передалось нам с советских времен. К примеру, 1 мая и День победы 9 мая. И если первый праздник не пользовался сильной популярностью среди украинцев, то 9 мая еще 10–13 лет назад считался любимым для 53% украинцев.

Впоследствии празднование 9 мая претерпело сильные изменения. К 2021 году его популярность упала вдвое. Как сейчас украинцы относятся ко Дню победы — читай в материале.

Как украинцы относятся ко Дню победы

24 февраля стало важным катализатором, который встряхнул украинцев: мол, россияне нам не братья, а значит, и праздники их — не наши.

Конечно, переоценить вклад украинцев в победу СССР во время Второй мировой войны сложно. Ведь у нашего народа были большие потери.

В 2023 году поклонников праздника 9 мая осталось всего 13%. Еще меньше любви среди украинцев — ко Дню труда 1 мая. Очевидно, это связано с войной и с тем, что День победы очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник.

Киевский международный институт социологии объяснил, что в опросе приняли участие 2002 совершеннолетних респондента, которые живут в Украине и не выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

— Интервью проводилось методом телефонных опросов с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием, — пишут в КМИС.

После 24 февраля популярность Дня победы в Украине существенно упала — опрос КМИС / 2 Фотографии

В то же время любимыми праздниками для украинцев остаются Пасха — 70%, Рождество — 69%, День Независимости Украины и День защитников и защитниц Украины с показателем 63% и 54% соответственно.

Почему Россия отмечает День победы именно 9 мая и почему для их пропаганды так важно “освятить” эту дату, мы объясняли в нашем другом материале.

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