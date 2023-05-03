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После 24 февраля популярность Дня победы в Украине существенно упала — опрос КМИС

Виктория Мельник, редактор сайта 03 мая 2023, 16:00
Как украинцы относятся к 9 мая
Фото: Pexels

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