Українці завжди були веселим народом, який любив різноманітні свята й традиції. Так, ми й досі дотримуємося народних святкувань Різдва, Великодня, сезонних свят.

Водночас багато “святкових” днів передалося нам від радянської доби. Наприклад, 1 травня та День перемоги 9 травня. І якщо перше свято не надто популярне серед українців, то 9 травня ще 10–13 років тому вважалося улюбленим для 53% українців.

Згодом святкування 9 травня зазнало сильних змін. До 2021 року його популярність впала вдвічі. Як нині українці ставляться до Дня перемоги — читай у матеріалі.

Як українці ставляться до “Дня перемоги”

24 лютого стало важливим каталізатором, який струсонув українців: мовляв, росіяни нам не брати, а отже, й свята їхні — не наші.

Звісно, переоцінити внесок українців у перемогу СРСР під час Другої світовій війни складно. Адже наш народ мав великі втрати.

У 2023 році прихильників свята 9 травня залишилося всього 13%. Ще менше вподобань серед українців — до Дня праці 1 травня. Вочевидь це пов’язано з війною та з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято.

Київський міжнародний інститут соціології пояснив, що в опитуванні взяли участь 2002 повнолітніх респонденти, які живуть в Україні та не виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

— Інтерв’ю проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням, — пишуть у КМІС.

Після 24 лютого популярність Дня перемоги в Україні суттєво впала — опитування КМІС / 2 Фотографії

Водночас улюбленими святами для українців є:

Великдень — 70%;

Різдво — 69%;

День Незалежності України — 63%;

День захисників та захисниць України — 54%.

Чому Росія святкує День перемоги саме 9 травня та чому для їхньої пропаганди так важливо “освятити” цю дату, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.

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