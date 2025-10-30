Женщины во власти: как украинские политики демонстрируют смелость в принятии решений

За годы независимости во власти увеличилось количество политиков-женщин. Эта тенденция ясно показывает, что мы на всех уровнях стремимся установить гендерное равенство, а политическая карьера доступна каждому, независимо от пола.

Смелость женщин — это умение принимать судьбоносные решения как в центральной ветви власти, так и на местах. Именно это стало одной из основных тем Украинского Женского Форума-2025.

Женщины во власти: как украинские политики работают в условиях войны

Власть — это, прежде всего, возможность действовать, брать ответственность и менять страну. Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра подчеркнула: необходимо привлекать женщин к процессу принятия стратегических решений на самом высоком уровне.

По ее словам, война изменила старую архитектуру власти. Так появились женщины, вошедшие в политику без страха осуждения, но при этом не требующие благодарности.

— Мы просто делаем то, что нужно стране. Без признания, но ради результата. И этот результат есть: не в словах, а в работающих системах, в возвращенных детях, принятых решениях, в будущей справедливости, которую мы строим сейчас.

Мы не доказываем, что мы достойны, а доказываем, что мы эффективны, — отметила чиновник.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца добавила, что женщины все чаще представляют Украину на международном уровне.

По ее мнению, участие женщин в переговорных процессах и международной политике — это большой вызов. По статистике ООН, даже послов-женщин при штаб-квартире организации в Нью-Йорке всего 21%. И только 13% из них принимают участие в качестве посредников в переговорах.

— Несмотря на то, что существует система международного права и принцип гендерного равенства, нам нужно сделать гораздо больше, чтобы представление женщин было не механическим квотированием, а действительно стратегическим шагом и визионным направлением в нашем обществе.

Женщины в оппозиции: не только об ответственности, но и о профессиональности

Расширение участия женщин во власти — это вопрос не моды, а эффективности решений и ответственности, уверена народная депутат Украины, соучредительница Украинского Женского Конгресса Мария Ионова.

Она рассказала о собственном политическом опыте и шагах, которые помогали достигать положительных изменений — как во власти, так и в оппозиции.

Когда мы говорим и о власти, и об оппозиции, это не только об ответственности, это о профессиональности, компетентности. Нам, женщинам, еще больше нужно приложить усилия, потому что каждый раз мы боремся со стереотипами.

Она также отметила, что следует быть готовым к партнерству и взаимодействию при борьбе за те или иные решения.

Женщины становятся активнее в бизнесе

Заместитель Председателя правления по операционным вопросам ПриватБанка Наталья Савчук поделилась положительным примером того, как привлечение женщин к управлению может укрепить корпоративную культуру и поддержать стабильность бизнеса.

— На примере ПриватБанка мы наблюдаем, что более половины открываемых бизнес-счетов — это бизнесы, которые открывают или которыми управляют женщины. Это на 15% больше, чем было три года назад.

Из новых открывающихся ФЛП 6 из 10 — это женщины. Это о женщинах, которые действуют.

“Украина прогрессирует очень быстро”

Представитель ООН Жінки в Україні Сабин Фрейзер Гюнеш подчеркнула, что для восстановления Украины после войны критически важно обеспечить видимость и вовлеченность женщин в политике.

Во многих странах наблюдается глобальное отступление от гендерных принципов. Впрочем, Украина демонстрирует приверженность гендерному равенству во власти, гражданском обществе и частном секторе.

— Украина прогрессирует очень быстро, и это вдохновляет женщин-лидеров по всему миру. Женщины из государств-членов ООН могут воспринимать пример Украины как вдохновение и способ двигаться вперед в своих странах.

Однако, чтобы женщины могли проявлять свою смелость и дальше, ООН создала инициативу под названием She leads Ukraine. Ее цель — готовить женщин к следующим выборам.

— Мы работаем во всех областях, готовим женщин к предстоящим выборам. Мы научим 600 женщин, готовых брать на себя ответственность и занимать властные должности.

Женщины-политики, которые меняют местную власть

Депутат Ровенского областного совета, сопредседатель МФО Рівні можливості Алина Янчук рассказала о работе в местном самоуправлении.

Она отметила, что Ровенский областной совет еще ни разу не возглавляла женщина. Более того, ни одна женщина даже не была заместителем председателя областного совета. Это и мотивировало ее создать депутатскую группу За рівні можливості.

— Это то, что нужно нам в украинской власти. Это та ценность, которую несет УЖК. Это женская солидарность, независимо от партийной принадлежности.

“Не бойтесь заходить в комнаты, где вас не ждут”

Премьер-министр Юлия Свириденко тоже объяснила свое видение ролевой модели женщины.

— Если раньше казалось, что это политик далеко за океанами, которая делает политику, то сегодня для меня это военнослужащие, врачи, учителя, предприниматели, которые берут на себя ответственность и меняют страну.

Среди женщин-лидеров, поразивших ее больше всего, парамедик Ирина Цибух, военнослужащая корпуса Азов Дария Лопатина и журналистка Виктория Рощина. Она убеждена, что примеры этих и других украинок должны мотивировать нас всех.

Мы не имеем права бояться, сомневаться. У нас есть долг перед ними — действовать ежедневно.

Свириденко выразила восхищение всеми украинскими женщинами: медиками, спасающими жизнь в сверхсложных условиях, женщинами-учителями и воспитателями, которые учат детей, женщинами-предпринимателями, теми, кто создает оружие, и женщинами, на чьих плечах лежит поддержка семей.

— Для меня огромная честь и ответственность возглавлять правительство Украины, которое работает для того, чтобы создавать поддержку, условия для жизни, работы, ведения бизнеса.

По ее словам, поскольку в правительстве увеличивается количество женщин, власти не могут не поддерживать женское лидерство. Поэтому в Украине запускают разные программы переквалификации, гранты на собственное дело, программу Створюй! для предпринимателей и национальную кампанию Звісно, зможеш! для преодоления гендерных стереотипов

Премьер также напомнила о работе над проектом Трудового кодекса, который должен устранить устаревшие нормы прав женщин в трудовой сфере, обеспечить гендерное равенство и закрепить понятие равенства оплаты труда.

— Мы должны быть опорой друг другу. Не бойтесь заходить в комнаты, где вас не ждут — это из моего собственного опыта, — советует Юлия Свириденко.

Число женщин увеличивается и в юриспруденции. Мы рассказывали, как украинки меняют “мужскую” юридическую сферу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!