Для тебе Новини

Жінки у владі: як українські політикині демонструють сміливість в ухваленні рішень

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Жовтня 2025, 15:00 5 хв.
Жінки у владі: як українські політикині демонструють сміливість в ухваленні рішень
Фото: Український Жіночий Конгрес

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь