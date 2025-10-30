Жінки у владі: як українські політикині демонструють сміливість в ухваленні рішень

За роки незалежності у владі побільшало політиків-жінок. Ця тенденція чітко показує, що ми на всіх рівнях прагнемо встановити гендерну рівність, а політична кар’єра доступна кожному, незалежно від статі.

Сміливість жінок — це про вміння ухвалювати доленосні рішення як в центральній гілці влади, так і на місцях. Саме це стало однією з основних тем Українського Жіночого Форуму-2025.

Жінки у владі: як українські політикині працюють в умовах війни

Влада — це насамперед можливість діяти, брати відповідальність і змінювати країну. Заступниця Керівника Офісу Президента Ірина Мудра підкреслила: необхідно залучати жінок до ухвалення стратегічних рішень на найвищому рівні.

За її словами, війна змінила стару архітектуру влади. Так з’явилися жінки, які увійшли в політику без страху осуду, але при цьому не вимагаючи подяк.

— Ми просто робимо те, що потрібно країні. Без визнання, але заради результату. І цей результат є: не в словах, а в системах, що працюють, у повернутих дітях, ухвалених рішеннях, у майбутній справедливості, яку ми будуємо зараз.

Ми не доводимо, що ми гідні, а доводимо, що ми — ефективні, — зауважила посадовиця.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца додала, що жінки все частіше представляють Україну на міжнародному рівні.

На її думку, участь жінок у переговорних процесах та міжнародній політиці — це великий виклик. За статистикою ООН, навіть послів-жінок при штаб-квартирі організації в Нью-Йорку всього 21%. І лише 13% з них беруть участь як посередники у переговорах.

— Попри те, що існує система міжнародного права та принцип гендерної рівності, нам треба зробити набагато більше, щоб представлення жінок було не механічним квотуванням, а дійсно стратегічним кроком і візійним напрямом у нашому суспільстві.

Жінки в опозиції: не тільки про відповідальність, а й про професійність

Розширення участі жінок у владі — це питання не моди, а ефективності рішення та відповідальності, впевнена народна депутатка України, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Марія Іонова.

Вона розповіла про власний політичний досвід і кроки, які допомагали досягати позитивних змін — як у владі, так і в опозиції.

Коли ми говоримо і про владу, і про опозицію — це не тільки про відповідальність, це про професійність, компетентність. Нам, жінкам, ще більше треба докласти зусиль, тому що кожен раз ми боремося зі стереотипами.

Вона також зазначила, що слід бути готовим до партнерства і взаємодії під час виборювання тих чи інших рішень.

Жінки, що стають активнішими в бізнесі

Заступниця Голови правління з операційних питань ПриватБанку Наталія Савчук поділилась позитивним прикладом, як залучення жінок до управління може зміцнити корпоративну культуру та підтримати стабільність бізнесу.

— На прикладі ПриватБанку ми спостерігаємо, що понад половина бізнес-рахунків, які відкриваються, — це бізнеси, які відкривають або якими керують жінки. Це на 15% більше, ніж було три роки тому.

З нових ФОПів, що відкриваються, 6 із 10 — це жінки. Це про жінок, які діють.

“Україна прогресує дуже швидко”

Представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш наголосила, що для відновлення України після війни критично важливо забезпечити видимість і залученість жінок у політиці.

В багатьох країнах спостерігається глобальний відступ від гендерних принципів. Втім, Україна демонструє відданість гендерній рівності у владі, громадянському суспільстві та приватному секторі.

— Україна прогресує дуже швидко, і це надихає жінок-лідерів по всьому світу. Жінки з держав-членів ООН можуть сприймати приклад України як натхнення і спосіб рухатися вперед у власних країнах.

Однак щоб жінки могли проявляти свою сміливість і надалі, ООН створила ініціативу під назвою She leads Ukraine. Її мета — готувати жінок до наступних виборів.

— Ми працюємо в усіх областях, готуємо жінок до майбутніх виборів. Ми навчимо 600 жінок, які готові брати на себе відповідальність та обіймати владні посади.

Політикині, що змінюють місцеву владу

Депутатка Рівненської обласної ради, співголова МФО Рівні можливості Аліна Янчук розповіла про роботу у місцевому самоврядуванні.

Вона зауважила, що Рівненську обласну раду ще жодного разу не очолювала жінка. Ба більше, жодна жінка навіть не була заступницею голови обласної ради. Це і мотивувало її створити депутатську групу За рівні можливості.

— Це те, що потрібно нам в українській владі. Це та цінність, яку несе УЖК. Це жіноча солідарність незалежно від партійної приналежності.

“Не бійтеся заходити в кімнати, де вас не чекають”

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко теж пояснила своє бачення рольової моделі жінки.

— Якщо раніше здавалося, що це політикиня, далеко за океанами, яка робить політику, то сьогодні для мене це військовослужбовиці, лікарі, вчителі, підприємиці, які беруть на себе відповідальність і змінюють країну.

Серед жінок-лідерок, які вразили її найбільше, парамедикиня Ірина Цибух, військовослужбовиця корпусу Азов Дарія Лопатіна та журналістка Вікторія Рощина. Вона переконана, що приклади цих та інших українок мають мотивувати всіх нас.

Ми не маємо права боятися, сумніватися. Ми маємо обов’язок перед ними — діяти щоденно.

Свириденко висловила захоплення всіма українськими жінками: медикинями, які рятують життя в надскладних умовах, вчительками й виховательками, які вчать дітей, підприємицями, тими, хто створює зброю, та жінками, на чиїх плечах лежить підтримка родин.

— Для мене величезна честь і відповідальність очолювати уряд України, який працює для того, що створювати підтримку, умови для життя, роботи, ведення бізнесу.

За її словами, оскільки в уряді збільшується кількість жінок, влада не може не підтримувати жіноче лідерство. Тому в Україні запускають різні програми перекваліфікації, гранти на власну справу, програму Створюй! для підприємиць та національну кампанію Звісно, зможеш! для подолання гендерних стереотипів.

Прем’єрка також нагадала про роботу над проектом Трудового кодексу, який має усунути застарілі норми щодо прав жінок у трудовій сфері, забезпечити гендерну рівність та закріпити поняття рівності оплати праці.

— Ми маємо бути опорою одна для одної. Не бійтеся заходити в кімнати, де вас не чекають — це з мого власного досвіду, — радить Юлія Свириденко.

Кількість жінок збільшується і в юриспруденції. Ми розповідали, як українки змінюють “чоловічу” юридичну сферу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!