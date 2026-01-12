Какова вероятность лавин в украинских Карпатах — прогноз синоптика

Украинские Карпаты сейчас переживают настоящий туристический бум. Мощные снегопады наконец покрыли склоны толстым слоем снега, что стало идеальным сигналом для лыжников и сноубордистов. Однако вместе с зимними развлечениями всегда приходит и главное опасение гор — угроза схода лавин.

Стоит ли туристам готовиться к опасности и какова ситуация на высокогорье сейчас, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире 24 Канала.

Температурные качели — главный враг стабильности

По словам эксперта, лавины в горах — явление вполне естественное и частое, однако их появление напрямую зависит от капризов погоды. Наибольшая опасность возникает тогда, когда температуры начинают резко прыгать. Однако на данный момент ситуация в Карпатах выглядит достаточно спокойной.

Сейчас в регионе Карпат наблюдается довольно равномерное снижение температуры. Там образуется снежный покров, сама температура снизилась, — объясняет Наталья Птуха.

Такая стабильность способствует тому, что снег ложится плотно и не подтаивает, что значительно уменьшает риск его смещения.

Ситуативность и бдительность гидрологов

Несмотря на низкую вероятность катастроф на данный момент, синоптики предостерегают: горы — это живой организм, где всё может измениться за считанные часы. Гидрологи постоянно мониторят состояние снежного покрова на разных высотах.

Все очень ситуативно. Специалисты следят за ситуацией и предупреждают, если опасность схода лавины появляется, — добавила пресс-секретарь.

Туристам, которые планируют походы на высокогорье или катание вне трасс, советуют ежедневно проверять обновления на сайте Укргидрометцентра, где публикуется подробная карта снеголавинной опасности.

Сейчас же прогноз благоприятный: условия в горах позволяют наслаждаться зимним отдыхом без лишних рисков, так как вероятность схода лавин остается минимальной.

Однако осведомленность в горах — это твоя главная защита.

