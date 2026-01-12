Яка ймовірність лавин в українських Карпатах — прогноз синоптика

Українські Карпати зараз переживають справжній туристичний бум. Потужні снігопади нарешті вкрили схили товстим шаром снігу, що стало ідеальним сигналом для лижників та сноубордистів. Проте разом із зимовими розвагами завжди приходить і головне побоювання гір — загроза сходження лавин.

Чи варто туристам готуватися до небезпеки та яка ситуація на високогір’ї зараз, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі 24 Каналу.

Температурні гойдалки — головний ворог стабільності

За словами експертки, лавини в горах — явище цілком природне та часте, проте їхня поява напряму залежить від примх погоди. Найбільша небезпека виникає тоді, коли температури починають різко стрибати. Проте наразі ситуація в Карпатах виглядає досить спокійною.

Нині в регіоні Карпат спостерігається досить рівномірне зниження температури. Там утворюється сніговий покрив, сама температура знизилася, — пояснює Наталія Птуха.

Така стабільність сприяє тому, що сніг лягає щільно і не підтає, що значно зменшує ризик його зсуву.

Ситуативність та пильність гідрологів

Попри низьку ймовірність катастроф на цей момент, синоптики застерігають: гори — це живий організм, де все може змінитися за лічені години. Гідрологи постійно моніторять стан снігового покриву на різних висотах.

Усе дуже ситуативно. Фахівці слідкують за ситуацією та попереджують, якщо небезпека сходження лавини з’являється, — додала речниця.

Туристам, які планують походи на високогір’я або катання поза трасами, радять щоденно перевіряти оновлення на сайті Укргідрометцентру, де публікується детальна карта сніголавинної небезпеки.

Наразі ж прогноз сприятливий: умови в горах дозволяють насолоджуватися зимовим відпочинком без зайвих ризиків, адже ймовірність сходження лавин залишається мінімальною.

Проте обізнаність у горах — це твій головний захист. Навіть при низьких прогнозах варто знати алгоритм дій у критичній ситуації. Читай далі, як убезпечити себе та не загубитися в горах.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!