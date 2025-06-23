Когда и как думают на Ивана Купала 2025: ищем жениха по рецепту прабабушки

Издавна в народе верили, что ночь на Ивана Купала — это магическое время, когда исчезает занавес между миром людей и духов.

Считается, что именно в ночь с 23 на 24 июля (ранее с 6 на 7 июля) природа раскрывает тайны, а девушки могут узнать свою судьбу — особенно о будущем женихе.

Когда и как гадают на Ивана Купала — рассказываем о гадании, в которое верили наши предки.

Когда и как гадают на Ивана Купала

Ночь у язычников была дверью в потусторонний мир, так что не удивительно, что гадают на Купала с наступлением темноты.

Когда-то в купальскую ночь девушки собирались у реки или озера, вплетали в волосы полевые цветы, плели венки из васильков, любистка, полыни, мяты — трав-оберегов и гадали.

Главное гадание – конечно, на любовь и замужество. Как гадали когда-то и как гадают сейчас — вот тебе проверенные веками варианты.

Венок на воду в ночь на Купала

Самое известное и, пожалуй, самое поэтическое гадание. Девушка пускает венок на воду и смотрит, как он плывет: если быстро отплывает от берега — скоро замуж, если крутится на месте — еще ждать. Если венок тонет — любовь не придет в этом году. А если парень, который нравится, вытянет венок — это считается хорошим знаком.

Купальское гадание с полынью

А еще гадают таким образом: девушка кладет под подушку пучок полыни и говорит: Кто мой суженый — приснись мне этой ночью. Считалось, что Купальская ночь – лучшее время для пророческих снов.

Тень на заборе в полночь на Ивана Купала

В полночь девушки становились спиной к забору и зажигали свечу или факел. Потом смотрели на свою тень: если она четкая – будет брак и любовь, размыта — еще холостяковать, а если тень с двумя головами — очень скоро быть свадьбе!

Гадания с зеркалом на воде в Купальскую ночь

Самые смелые девушки пробовали гадать с зеркалом. Для этого становились на берегу водоема, брали зеркальце и направляли его так, чтобы в нем отражалась вода. Смотрели внимательно — по преданию должен был появиться силуэт будущего любимого. Это издавна считалось одним из самых магических гаданий, потому что в нем сочеталась сила воды, света и отражения, весников судьбы.

Поинтересуйся также, какие обряды на Ивана Купала проводили наши предки, как прыгали через костер и искали цветок папоротника.

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