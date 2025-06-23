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Коли і як гадають на Івана Купала 2025: шукаємо нареченого за рецептом прабабусь

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Червня 2025, 17:15
як гадати на івана купала
Фото Pixabay

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