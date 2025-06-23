Коли і як гадають на Івана Купала 2025: шукаємо нареченого за рецептом прабабусь

Здавна в народі вірили, що ніч на Івана Купала — це магічний час, коли зникає завіса між світом людей і духів.

Вважається, що саме в ніч з 23 на 24 липня (раніше з 6 на 7 липня) природа розкриває таємниці, а дівчата можуть дізнатися свою долю — особливо про майбутнього нареченого.

Коли і як гадають на Івана Купала — розказуємо про ворожіння, в яке вірили наші предки.

Коли і як гадають на Івана Купала

Ніч у язичників була дверима у потойбічний світ, тож не дивно, що гадають на Купала з настанням темряви.

Колись у купальську ніч дівчата збиралися біля річки чи озера, вплітали у волосся польові квіти, плели віночки з волошок, любистку, полину, м’яти — трав-оберегів, і гадали.

Головне ворожіння — звісно, на любов і заміжжя. Тож як гадали колись і як гадають зараз — от тобі варіанти перевіреної століттям ворожби.

Віночок на воду у ніч на Купала

Найвідоміше і, мабуть, найпоетичніше гадання. Дівчина пускає вінок на воду й дивиться, як він пливе: якщо швидко відпливає від берега — скоро заміж, якщо крутиться на місці — ще чекати. Якщо вінок тоне — любов не прийде цього року. А якщо хлопець, який подобається, витягне віночок — це вважається добрим знаком.

Купальське гадання з полином

А ще гадають у такий спосіб: дівчина кладе під подушку пучок полину й промовляє: Хто мій суджений — хай присниться мені цієї ночі. Вважалося, що Купальська ніч — найкращий час для пророчих снів.

Тінь на паркані опівночі на Івана Купала

Опівночі дівчата ставали спиною до паркану і запалювали свічку або смолоскип. Потім дивились на свою тінь: якщо вона чітка — буде шлюб і кохання, розмита — ще холостякувати, а якщо тінь з двома головами — дуже скоро бути весіллю!

Гадання з дзеркалом у воді у Купальську ніч

Найсміливіші дівчата пробували гадати з дзеркалом. Для цього ставали на березі водойми, брали дзеркальце і направляли його так, щоб у ньому відбивалася вода. Дивилися уважно — за переказами, мав з’явитися силует майбутнього коханого. Це здавна вважалося одним із наймагічніших ворожінь, бо в ньому поєднувалася сила води, світла й відображення, провісників долі.

Поцікався також, які обряди на Івана Купала проводили наші предки, як стрибали через багаття та шукали квітку папороті.

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