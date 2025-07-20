Когда ты должен содержать пожилых родителей — что говорит закон

В украинском обществе тема алиментов традиционно ассоциируется с обязанностью родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Однако действующее законодательство предусматривает и обратную обязанность: совершеннолетние дети должны заботиться о своих родителях, и эта обязанность может принимать форму вполне реальных алиментных выплат.

Как объясняют на портале “Бесплатной правовой помощи”, закон четко определяет два ключевых условия, при наличии которых родители могут претендовать на содержание от своих совершеннолетних детей.

Когда возникает обязанность платить алименты родителям

Во-первых, родители должны быть признаны нетрудоспособными, то есть достичь пенсионного возраста или иметь официально установленную инвалидность I, II или III группы.

Во-вторых, они должны реально нуждаться в материальной помощи, что означает невозможность обеспечить себе достойное существование из-за отсутствия пенсии, ее мизерного размера или нехватки других источников дохода.

Важно понимать, что для назначения алиментов должны присутствовать оба этих условия одновременно.

Справедливость превыше всего: кто не получит помощи

Закон также защищает детей от недобросовестных родителей. Существует две веские причины, по которым суд может отказать в назначении алиментов:

Лишение родительских прав. Если мать или отец были лишены прав в отношении ребенка и эти права не были восстановлены, они автоматически теряют право на содержание в будущем.

Уклонение от родительских обязанностей. Суд может освободить детей от обязанности платить алименты, если будет доказано, что в прошлом родители сами уклонялись от выполнения своих обязанностей: не платили алименты, не участвовали в воспитании и т.п.

Как определяется размер выплат

В отличие от алиментов на детей, здесь нет четко фиксированного процента. Суд подходит к каждому случаю индивидуально и определяет размер алиментов в твердой денежной сумме или в доле от дохода (зарплаты) ребенка.

При этом во внимание принимаются все обстоятельства

Материальное и семейное положение как родителей, так и детей;

Наличие у родителей других детей, которые также могут оказывать помощь;

Получение родителями пенсий, льгот, субсидий;

Наличие у родителей имущества, которое может приносить доход (например, недвижимость, сдаваемая в аренду);

Осуществляют ли дети фактический уход за родителями

Иск о взыскании алиментов может быть подан как к одному из детей, так и к нескольким или всем вместе. Суд учитывает все эти факторы, чтобы принять максимально взвешенное и справедливое решение.

Также в Украине одинокие родители имеют право на государственную денежную помощь, размер которой зависит от доходов семьи и прожиточного минимума на ребенка. Читай, как оформить ее через портал Дия.

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