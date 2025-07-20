Коли ти маєш утримувати літніх батьків — що каже закон

В українському суспільстві тема аліментів традиційно асоціюється з обов’язком батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей. Проте чинне законодавство передбачає і зворотний обов’язок: повнолітні діти мають піклуватися про своїх батьків, і цей обов’язок може набувати форми цілком реальних аліментних виплат.

Як пояснюють на порталі “Безоплатної правничої допомоги“, закон чітко визначає дві ключові умови, за наявності яких батьки можуть претендувати на утримання від своїх повнолітніх дітей.

Коли виникає обов’язок платити аліменти батькам

По-перше, батьки мають бути визнані непрацездатними, тобто досягти пенсійного віку або мати офіційно встановлену інвалідність I, II чи III групи.

По-друге, вони повинні реально потребувати матеріальної допомоги, що означає неможливість забезпечити собі гідне існування через відсутність пенсії, її мізерний розмір або брак інших джерел доходу.

Важливо розуміти, що для призначення аліментів мають бути наявні обидві ці умови одночасно.

Справедливість понад усе: хто не отримає допомоги

Закон також захищає дітей від недобросовісних батьків. Існує дві вагомі причини, з яких суд може відмовити у призначенні аліментів:

Позбавлення батьківських прав. Якщо мати чи батько були позбавлені прав щодо дитини і ці права не були поновлені, вони автоматично втрачають право на утримання в майбутньому.

Ухилення від батьківських обов’язків. Суд може звільнити дітей від обов’язку платити аліменти, якщо буде доведено, що в минулому батьки самі ухилялися від виконання своїх обов’язків: не платили аліменти, не брали участі у вихованні тощо.

Як визначається розмір виплат

На відміну від аліментів на дітей, тут немає чітко фіксованого відсотка. Суд підходить до кожного випадку індивідуально і визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі або у частці від доходу (зарплати) дитини.

При цьому до уваги беруться всі обставини:

Матеріальний та сімейний стан як батьків, так і дітей;

Наявність у батьків інших дітей, які також можуть надавати допомогу;

Отримання батьками пенсій, пільг, субсидій;

Наявність у батьків майна, що може приносити дохід (наприклад, нерухомість, що здається в оренду);

Чи здійснюють діти фактичний догляд за батьками.

Позов про стягнення аліментів може бути поданий як до одного з дітей, так і до кількох чи всіх разом. Суд враховує всі ці фактори, щоб ухвалити максимально зважене та справедливе рішення.

Також в Україні одинокі батьки мають право на державну грошову допомогу, розмір якої залежить від доходів родини та прожиткового мінімуму на дитину. Читай, як оформити її через портал Дія.

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