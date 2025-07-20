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Коли ти маєш утримувати літніх батьків — що каже закон

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Липня 2025, 15:00
Коли ти маєш утримувати літніх батьків — що каже закон
Фото Pexels

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