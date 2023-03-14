Уже в этом году? Когда украинцам ждать цифровую гривну и чем она отличается от безналичной

В современном мире цену имеют не физические вещи, а цифровые! Кто бы мог подумать, но совсем скоро Украина может рассчитываться цифровой гривной. Что это такое и когда в Украине введут цифровую гривну — читай в материале.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что уже в этом году в Украине могут запустить е-гривну.

Федоров даже добавил, что станет первым, кто планирует получать зарплату в такой валюте.

К такому решению готов и Нацбанк.

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Что такое е-гривна и почему она нужна Украине

Е-гривна станет показателем честности финансовых операций в Украине. Ведь благодаря блокчейну транзакции станут прозрачными, а это очередной этап борьбы с коррупцией.

Частный инвестор Василий Матвей отмечает, что существовать самостоятельно цифровая гривна не сможет, но это хорошее дополнение к наличной гривне.

Безналичная гривна доступна только через наличные операции или через взаимодействие банковских систем. А цифровая — нет.

— Цифровая гривна — это совершенно новое платежное средство, которое никак не связано с традиционной банковской системой. Например, эмиссия и контроль такой гривны осуществляется полностью через центральный банк и распространяется благодаря виртуальному банку. То есть это принципиально совсем другой подход, — объясняет инвестор.

Вместе с тем цифровизация не сможет стереть из памяти историю украинской гривны: как становились наши деньги и что нам следует знать об украинской гривне, читай в материале.

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