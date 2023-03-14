Уже цього року? Коли українцям чекати на цифрову гривню та чим вона відрізняється від безготівкової

У сучасному світі ціну мають не фізичні речі, а цифрові! Хто б міг подумати, та зовсім скоро Україна може розраховуватися цифровою гривнею. Що це таке та коли в Україні запровадять цифрову гривню — читай у матеріалі.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що вже цього року в Україні може запрацювати е-гривня.

Федоров навіть додав, що стане першим, хто планує отримувати зарплату у такій валюті.

До такого рішення готовий і Нацбанк.

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Що таке е-гривня та чому вона потрібна Україні

Е-гривня стане показником чесності фінансових операцій в Україні. Адже завдяки блокчейну транзакції стануть прозорими, а це — черговий етап боротьби з корупцією.

Приватний інвестор Василь Матвій наголошує, що існувати самостійно цифрова гривня не зможе, але це хороше доповнення до готівкової гривні.

Безготівкова гривня доступна тільки через готівкові операції, або через взаємодію банківських систем. А цифрова — ні.

— Цифрова гривня — це абсолютно новий платіжний засіб, який ніяк не пов’язаний з традиційною банківською системою. До прикладу, емісія та контроль такої гривні здійснюється повністю через центральний банк та розповсюджується завдяки віртуальному банку. Тобто це принципово інший підхід, — пояснює інвестор.

Разом з тим цифровізація не зможе стерти з пам’яті історію української гривні: як становилися наші гроші та що нам варто знати про українську гривню, — читай у матеріалі.

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