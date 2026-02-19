Когда в Украину придет тепло: синоптики назвали дату потепления после сильных морозов

Зима в Украине решила напомнить о себе напоследок. В среду, 19 февраля, погодные условия в большинстве областей будут оставаться сложными из-за сильных порывов ветра и гололедицы на дорогах. Синоптики предупреждают о штормовых порывах в нескольких регионах и значительном снижении температуры ночью.

Где ожидать непогоду: ветер и осадки

Подробный прогноз погоды предоставила синоптик Наталка Диденко. Самая сложная ситуация с ветром прогнозируется в южной части страны, на востоке, а также в центральных областях. Здесь ожидается порывистый ветер, который местами будет достигать штормовых значений. Водителям советуют не парковать авто под деревьями и крупными конструкциями, а пешеходам — держаться подальше от рекламных щитов.

Что касается осадков, то ближайшей ночью снег и мокрый снег еще задержатся на Левобережье Украины. Впрочем, уже днем ситуация стабилизируется: в большинстве регионов будет сухо. Только на северо-востоке и востоке возможен небольшой снег, который к вечеру также прекратится.

Читать по теме Погода в Киеве в марте 2026: потепление уже совсем скоро Будут ли снега и сильные морозы в столице первого месяца весны?

Прогноз для Киева: мороз и каток на дорогах

Для жителей столицы ночь на 19 февраля будет по-настоящему февральской. Столбики термометров опустятся до -10 градусов. Ожидается небольшой снег, который в сочетании с северо-западным порывистым ветром будет создавать ощущение еще большего холода.

Днем в Киеве осадки прекратятся, однако температура останется минусовой — около -5 градусов. Главной проблемой для киевлян будет оставаться гололедица, поэтому как водителям, так и пешеходам стоит быть максимально осторожными во время передвижения по городу.

Когда придет весеннее потепление

Несмотря на нынешнее похолодание, ждать тепла осталось недолго. По прогнозам метеорологов, арктический воздух начнет отступать уже в конце недели. Ощутимое потепление по всей территории Украины ожидается с 23 февраля.

Главное фото: Юлия Хоменко.

Теперь ты знаешь дату потепления, но читай также, каким будет март в Украине: стоит ли готовиться к затяжным холодам или весна придет раньше календарного срока.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!