Коли в Україну прийде тепло: синоптики назвали дату потепління після лютих морозів

Зима в Україні вирішила нагадати про себе наостанок. У середу, 19 лютого, погодні умови в більшості областей залишатимуться складними через сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах. Синоптики попереджають про штормові пориви у кількох регіонах та значне зниження температури вночі.

Де очікувати негоду: вітер та опади

Детальний прогноз погоди надала синоптик Наталка Діденко. Найскладніша ситуація з вітром прогнозується у південній частині країни, на сході, а також у центральних областях. Тут очікується поривчастий вітер, який місцями досягатиме штормових значень. Водіям радять не паркувати авто під деревами та великими конструкціями, а пішоходам — триматися подалі від рекламних щитів.

Щодо опадів, то найближчої ніччю сніг та мокрий сніг ще затримаються на Лівобережжі України. Втім, вже вдень ситуація стабілізується: у більшості регіонів буде сухо. Лише на північному сході та сході можливий слабкий сніг, який до вечора також припиниться.

Прогноз для Києва: мороз та ковзанка на дорогах

Для мешканців столиці ніч на 19 лютого буде по-справжньому лютневою. Стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів. Очікується невеликий сніг, який у поєднанні з північно-західним рвучким вітром створюватиме відчуття ще більшого холоду.

Вдень у Києві опади припиняться, проте температура залишиться мінусовою — близько -5 градусів. Головною проблемою для киян залишатиметься ожеледиця, тому як водіям, так і пішоходам варто бути максимально обережними під час пересування містом.

Коли прийде весняне потепління

Попри нинішнє похолодання, чекати на тепло залишилося недовго. За прогнозами метеорологів, арктичне повітря почне відступати вже наприкінці тижня. Відчутне потепління по всій території України очікується з 23 лютого.

Головне фото: Юлія Хоменко.

Тепер ти знаєш дату потепління, але читай також, яким буде березень в Україні: чи варто готуватися до затяжних холодів, чи весна прийде раніше за календарний термін.

