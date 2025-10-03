Когда включат отопление в Харькове и как готовятся к сложной зиме

Прошлый отопительный сезон в Харькове был одним из самых сложных в истории города.
Постоянные российские обстрелы привели к разрушениям энергетической инфраструктуры и массовым отключениям тепла.
Чего ожидать в этом году и когда включат отопление в Харькове осенью 2025 года — разбираемся в материале.
Когда включат отопление в Харькове осенью 2025
В 2025 году Харьков активно готовится к новому отопительному сезону, городские власти учитывают опыт предыдущего года.
Разрабатываются различные сценарии развития событий, чтобы быть готовыми к возможным новым атакам на энергетическую инфраструктуру.
Создается энергетический остров — система автономного обеспечения электричеством и теплом, которая позволит поддерживать нормальное функционирование всех служб города даже в случае чрезвычайных ситуаций.
Пока в официальных источниках Харьковского городского совета нет публикаций с конкретной датой начала отопительного сезона 2025-2026 года.
Обычно отопление в Харькове включают в середине октября, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех дней подряд не превышает +8 °C.
Это соответствует требованиям постановления Кабинета Министров Украины № 830, которое регламентирует начало централизованного отопления в жилых, административных и социальных зданиях.
Чтобы быть готовыми к новым вызовам войны, Харьков активно внедряет децентрализованное теплоснабжение, когенерационные установки и генераторы.
Всего до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 132 когенерационных установки.
Для резервного энергоснабжения на объектах будут работать 1273 генератора.
Параллельно проводятся работы по восстановлению поврежденных объектов для обеспечения стабильного тепла и электроэнергии Харькова и прилегающих населенных пунктов.
