Конец отопительного сезона в Украине: когда будет и поднимутся ли цены на газ

Начало марта порадовало нас теплыми днями, но через несколько дней в центральных и западных областях выпал снег. Из-за возможных низких температур в марте люди начали задумываться, когда закончится отопительный сезон в Украине и не вырастут ли платежи на газ.

Во время телемарафона председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев ответил на эти вопросы.

Когда закончится отопительный сезон в Украине

По словам Чернышева, отопительный сезон в Украине, вероятно, продлится до начала апреля. Впрочем, будут учитываться температурные показатели. Если погода будет холодной и морозной, отопительный сезон может быть продлен.

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Для частных домов газ поставляется постоянно, в течение всего года, и решение по его отоплению принимается непосредственно владельцем этого дома.

Относительно многоквартирных объектов, то есть поставки централизованного тепла, их производит теплокоммунэнерго. Также есть дополнительный объем газа для приготовления пищи — в конфорках, который поставляется в течение всего года.

Есть надежды, что сможем завершить отопительный сезон в самом начале апреля. Но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться, — заявил Чернышев.

Он также отметил, что в течение этого года газ будет необходимо экономить. Но заверил, что тарифы на газ не изменятся вне зависимости от юридического или фактического завершения этого отопительного сезона.

Ранее мы рассказывали, как передать показатели за газ. Следует не забывать этого делать, чтобы не было проблем с оплатой.

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