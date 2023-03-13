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Кінець опалювального сезону в Україні: коли буде та чи піднімуться ціни на газ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Березня 2023, 17:30
Коли закінчується опалювальний сезон 2023 року в Україні
Фото: Pexels

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