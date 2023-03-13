Кінець опалювального сезону в Україні: коли буде та чи піднімуться ціни на газ

Початок березня порадував нас теплими днями, але за кілька днів у центральних та західних областях випав сніг. Через можливі низькі температури у березні люди почали замислюватися, коли закінчиться опалювальний сезон в Україні та чи не зростуть платіжки на газ.

Під час телемарафону голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов відповів на ці запитання.

Коли закінчиться опалювальний сезон в Україні

За словами Чернишова, опалювальний сезон в Україні, ймовірно, триватиме до початку квітня. Утім, враховуватимуть температурні показники. Якщо погода буде холодною та морозною, опалювальний сезон можуть подовжити.

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Для приватних будинків газ постачається постійно, протягом усього року, і рішення щодо його опалення приймається безпосередньо власником цього будинку.

Щодо багатоквартирних об’єктів, то є постачання централізованого тепла, його виробляє теплокомуненерго. Також є додатковий об’єм газу для приготування їжі — в конфорках, який постачається протягом усього року.

Є надії, що зможемо завершити опалювальний сезон на початку квітня. Але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме, — заявив Чернишов.

Він також зазначив, що протягом цього року газ буде необхідно заощаджувати. Але запевнив, що тарифи на газ не змінюватимуться незалежно від юридичного чи фактичного завершення цього опалювального сезону.

Раніше ми розповідали, як передати показники за газ. Варто не забувати цього робити, щоб не було проблем з оплатою.

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