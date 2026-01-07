Костел святого Николая в Киеве передали верующим — детали долгожданного решения

Праздник Богоявления Господня, 6 января, стал по-настоящему знаковым для римско-католической общины Киева. После более чем 30 лет просьб, петиций и судебных процессов государство официально передало костел святого Николая в безвозмездное пользование приходу.

Документы, закрепляющие это право на следующие 50 лет, верующие получили во время торжественного молебна прямо в стенах храма.

Об этом пишет Римско-католический приход св. Николая в Киеве.

Костел святого Николая в Киеве передали приходу на 50 лет: детали

Несмотря на то, что приход наконец-то получил ключи от архитектурной жемчужины, юридический статус здания остается сложным. Согласно договору, неоготический шедевр Владислава Городецкого остается в государственной собственности и на балансе Национального дома органной и камерной музыки.

Главное изменение — теперь община имеет полное право проводить богослужения и, что не менее важно, начать масштабную реставрацию. Поскольку здание годами находилось в аварийном состоянии, прихожане планируют восстанавливать его за свой счет, строго соблюдая требования законодательства об охране культурного наследия.

Торжественное событие собрало под сводами храма не только сотни верующих, но и представителей дипломатического корпуса и государственной власти. На молебне присутствовали Апостольский нунций Висвальдас Кульбокас, премьер-министр Юлия Свириденко, министр культуры Татьяна Бережная и представители Офиса Президента.

Читать по теме Минкульт блокирует передачу Костелу Святого Николая в Киеве верующим: в чем дело Ситуация с передачей Костел до сих пор не определена.

Костел св. Николая в Киеве официально передали верующим на полвека

Наиболее эмоциональным моментом стал блок Голос прихода. Татьяна Куликовская, которая десятилетиями молилась у закрытых дверей костела, и соавтор петиции Мария-Тереза Шибанова подчеркнули: этот шаг — не просто аренда помещения, а акт ответственности перед историей.

Символическим знаком памяти стало Письмо для потомков, написанное прихожанином и воином ВСУ Владимиром Тарасюком. После подписания документ запечатали в гильзу, которую заложат в стену храма.

Передача костела св. Николая общине: условия договора и сроки

Костел, возведенный на рубеже XIX и XX веков, был насильственно отобран советской властью в 1936 году. С тех пор его использовали как склад, хозяйственное помещение и в конечном итоге — как концертную площадку. Даже после обретения Украиной независимости процесс реституции тормозился десятилетиями.

Это не конец и не компромисс с совестью. Это только начало нового этапа. Мы будем и впредь бороться, чтобы костел святого Николая был местом, где каждый мог найти Бога и чтобы справедливость наконец восторжествовала, — заявил настоятель прихода отец Павел Вышковский.

Для Киева это событие — больше чем религиозная церемония. Это начало спасения одного из самых красивых зданий столицы, которое наконец возвращается к своему первоначальному назначению.

Ранее Вікна-Новини делали подборку костелов Львовской области, которые разрушаются десятилетиями.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!