Для тебя Новости

Минкульт блокирует передачу Костелу Святого Николая в Киеве верующим: в чем дело

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 декабря 2025, 15:00 2 мин.
костёл святого николая
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь