Минкульт блокирует передачу Костелу Святого Николая в Киеве верующим: в чем дело

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Министерство культуры и информационной политики с требованием немедленно выполнить решение суда и передать Костел Святого Николая в Киеве Римско-католическому приходу Святого Николая. Об этом он сообщил в своем Telegram — детали инцидента читай в материале.

Минкульт затягивает передачу Костел Святого Николая: причина

По словам Лубинца, дело длится почти 20 лет: еще в 2005 году президент Виктор Ющенко поручил правительству передать храм общине, а в 2020 году Кабмин повторил эту задачу, но успеха не было.

В январе 2025 г. Днепровский районный административный суд Киева обязал Минкульт передать здание прихода, решение подтвержденное апелляцией и Верховным Судом. Однако министерство продолжает затягивать процесс, посылая дополнительные запросы в Госслужбу по этнополитике и свободе совести, несмотря на установленные судом факты.

Мониторинговый визит выявил критическое состояние здания: оно фактически аварийное, отсутствуют надлежащие меры пожарной и техногенной безопасности.

Положение дел насколько ужасное, что разрушения могут убить граждан Украины. А религиозный объект регулярно посещают более 600-700 человек!

, — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец обвинил Минкульт в саботаже и отказе от диалога с общиной.

Призываю Министерство культуры Украины безотлагательно приступить к исполнению решения суда, обеспечить соблюдение прав религиозной общины и устранить опасное техническое состояние Костела Святого Николая!

, — заявил он.

Министерство культуры апеллировало решение еще 7 апреля 2025 года, утверждая, что оно не отвечает обстоятельствам дела, и подчеркивает необходимость альтернативных помещений для Национального дома органной и камерной музыки, использующего храм с 2022 года.

Раньше мы писали, какая история Костела Святого Николая — читай в материале, как он стал одним из главных украшений Киева.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!