Мінкульт блокує передачу Костелу Святого Миколая у Києві вірянам: у чому справа

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з вимогою негайно виконати рішення суду і передати Костел Святого Миколая в Києві Римсько-католицькій парафії Святого Миколая. Про це він повідомив у своєму Telegram — деталі інциденту читай у матеріалі.

Мінкульт затягує передачу Костелу Святого Миколая: причина

За словами Лубінця, справа тягнеться майже 20 років: ще у 2005 році президент Віктор Ющенко доручив уряду передати храм громаді, а у 2020 році Кабмін повторив це завдання, але успіху не було.

У січні 2025 року Дніпровський районний адміністративний суд Києва зобов’язав Мінкульт передати будівлю парафії, рішення підтверджене апеляцією та Верховним Судом. Однак міністерство продовжує затягувати процес, надсилаючи додаткові запити до Держслужби з етнополітики та свободи совісті, попри встановлені судом факти.

Моніторинговий візит виявив критичний стан будівлі: вона фактично аварійна, відсутні належні заходи пожежної та техногенної безпеки.

Стан справ наскільки жахливий, що руйнування можуть вбити громадян України. А релігійний об’єкт регулярно відвідують понад 600-700 людей!

, — наголосив омбудсмен.

Лубінець звинуватив Мінкульт у саботажі та відмові від діалогу з громадою.

Закликаю Міністерство культури України невідкладно розпочати виконання рішення суду, забезпечити дотримання прав релігійної громади та усунути небезпечний технічний стан Костелу Святого Миколая!

, — заявив він.

Міністерство культури апелювало рішення ще 7 квітня 2025 року, стверджуючи, що воно не відповідає обставинам справи, і наголошує на необхідності альтернативних приміщень для Національного будинку органної та камерної музики, який використовує храм з 2022 року.

