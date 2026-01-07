Костел святого Миколая у Києві передали вірянам — деталі довгоочікуваного рішення

Свято Богоявлення Господнього, 6 січня, стало по-справжньому знаковим для римо-католицької громади Києва. Після понад 30 років прохань, петицій та судових процесів держава офіційно передала костел святого Миколая у безоплатне користування парафії. Документи, що закріплюють це право на наступні 50 років, віряни отримали під час урочистого молебню прямо у стінах храму.

Про це пише Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві.

Костел святого Миколая у Києві передали парафії на 50 років: деталі

Попри те, що парафія нарешті отримала ключі від архітектурної перлини, юридичний статус будівлі залишається складним. Згідно з угодою, неоготичний шедевр Владислава Городецького залишається у власності держави під наглядом Національного будинку органної та камерної музики.

Головна зміна — тепер громада має повне право проводити богослужіння та, що не менш важливо, розпочати масштабну реставрацію. Оскільки будівля роками перебувала в аварійному стані, парафіяни планують відновлювати її власним коштом, суворо дотримуючись пам’яткоохоронного законодавства.

Урочиста подія зібрала під склепіннями храму не лише сотні вірян, а й представників дипломатичного корпусу та державної влади. На молебні були присутні Апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, міністерка культури Тетяна Бережна та представники Офісу Президента.

Костел св. Миколая у Києві офіційно передали вірянам на пів століття

Найбільш емоційним моментом став блок Голос парафії. Тетяна Куликовська, яка десятиліттями молилася під зачиненими дверима костелу, та співавторка петиції Марія-Тереза Шибанова наголосили: цей крок — не просто оренда приміщення, а акт відповідальності перед історією.

Символічним знаком пам’яті став Лист для нащадків, написаний парафіянином та воїном ЗСУ Володимиром Тарасюком. Після підписання документ запечатали в гільзу, яку закладуть у стіну храму.

Передання костелу св. Миколая громаді: умови договору та терміни

Костел, зведений на межі XIX та XX століть, був силоміць відібраний радянською владою у 1936 році. Відтоді його використовували як склад, господарське приміщення і зрештою — як концертний майданчик. Навіть після здобуття Україною незалежності процес реституції гальмувався десятиліттями.

Це не кінець і не компроміс із совістю. Це лише початок нового етапу. Ми будемо й надалі боротися, щоб костел святого Миколая був місцем, де кожен міг знайти Бога і щоб справедливість нарешті запанувала, — заявив настоятель парафії отець Павло Вишковський.

Для Києва ця подія — більше ніж релігійна церемонія. Це початок порятунку однієї з найгарніших будівель столиці, яка нарешті повертається до свого первісного призначення.

