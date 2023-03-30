Солнце — это не просто космическое светило, которое дарит нам свет и тепло в дневное время. На самом же деле Солнце влияет на земные процессы гораздо больше, чем может показаться вначале.

К примеру, после каждой вспышки на Солнце наступают магнитные бури на Земле, которые очень сильно чувствуют животные, метеочувствительные люди и даже компьютеризированные изобретения. Метеорологи сообщили, что сейчас на планету Земля надвинулись сразу две магнитные бури: чего ждать и к чему готовиться — разбираем в материале.

Магнитная буря сегодня

В конце марта Землю накрыли сразу две мощные магнитные бури: первая произошла еще 24 марта, а следующая ожидается в пятницу, 31 марта.

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В пятницу, 24 марта, на Земле произошла сильнейшая за последние шесть лет геомагнитная буря, спровоцированная гигантским выбросом плазмы из корональной дыры на Солнце. Но учёные не прогнозировали появление этой бури, в результате которой на всей территории США можно было наблюдать полярные сияния.

Метеозависимым приготовиться! Ученые обнаружили новую дыру на Солнце, надвигается сильная магнитная буря / 4 Фотографии

Ученые классифицировали первую магнитную бурю как очень сильную и отнесли ее к отметке G4 по шкале G5.

По этой шкале ученые различают слабые магнитные бури, не влияющие на Землю — G1, G2, G3 — бурю сильного действия, что может нести опасность — G4, и сильнейшую магнитную бурю, которая способна вывести из строя электроприборы — G5.

Буря 31 марта должна быть средней силы.

Магнитная буря связана с потоком солнечного ветра, исходящего из дыры в атмосфере Солнца. Корональные дыры могут повредить спутники и вызвать полярные сияния на Земле.

Связана такая частота магнитных бурь с появлением новых дыр на Солнце, объясняют в Science Alert.

Как сообщается, это уже вторая дыра за короткое время. Недавно на Солнце обнаружили корональную дыру, которая в 30 раз больше Земли. Теперь в поле зрения ученых появилась новая гигантская дыра в размере от 18 до 20 земных размеров.

Магнитные бури: чем опасны и как защититься

Как отмечают ученые, новая дыра на Солнце расположена вблизи его экватора, направленного на планеты Солнечной системы.

Обычно дыры образуются ближе к полюсам Солнца, так что ветры, спровоцированные этим, направлены в открытый космос.

— Форма этой корональной дыры не особенно примечательна. Однако ее расположение делает ее очень интересной, — говорит доцент кафедры космической и климатической физики Лондонского университетского колледжа Даниэль Вершарен.

Он уточнил, что солнечный ветер достигнет Земли примерно с вечера пятницы, 31 марта, до утра субботы, 1 апреля.

Магнитная буря: как защититься

Во время таких дней следует особенно внимательно слушать свой организм. Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на свой организм, нужно следовать нескольким советам.

Настрой свой сон: ложись спать до полуночи, избегай ярких экранов перед отходом ко сну.

Старайся просыпаться рано, но без будильника.

Больше ходи, прогуливайся на свежем воздухе и занимайся гимнастикой, но не бегай и не нагружай организм.

Не употребляй кофе, алкоголь или энергетические напитки.

Настрой правильное питание.

Употребляй больше обычной воды.

Одним из проявлений сильной магнитной бури является головная боль — как избавиться от ужасной головной боли без таблеток, мы объясняли в нашем другом материале.

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