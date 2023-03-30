Сонце — це не просто космічне світило, яке дарує нам світло та тепло у денну пору. Насправді ж Сонце впливає на земні процеси значно більше, ніж може здатися спочатку.

Наприклад, після кожного спалаху на Сонці наступають магнітні бурі на Землі, які дуже сильно відчувають звірі, метеочутливі люди та навіть комп’ютеризовані винаходи. Метеорологи повідомили, що зараз на планету Земля насунулися одразу дві магнітні бурі: чого очікувати та до чого готуватися — розбираємо у матеріалі.

Магнітна буря сьогодні

Наприкінці березня Землю накрили одразу дві потужні магнітні бурі: перша сталася ще 24 березня, а наступна очікується у п’ятницю, 31 березня.

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У п’ятницю, 24 березня, на Землі трапилася найсильніша за останні шість років геомагнітна буря, спровокована гігантським викидом плазми з корональної діри на Сонці. Але вчені не прогнозували появу цієї бурі, внаслідок якої на всій території США можна було спостерігати полярні сяйва.

Метеозалежним приготуватись! Вчені знайшли нову діру на Сонці, насувається сильна магнітна буря / 4 Фотографії

Вчені класифікували першу магнітну бурю як дуже сильну та віднесли її до позначки G4 за шкалою G5.

За цією шкалою вчені розрізняють слабкі магнітні бурі, які не впливають на Землю — G1, G2, G3, — бурю сильної дії, що може нести небезпеку — G4, та надзвичайно сильну магнітну бурю, яка здатна вивести з ладу електроприлади — G5.

Буря 31 березня має бути середньої сили.

Магнітна буря пов’язана з потоком сонячного вітру, що виходить із дірки в атмосфері Сонця. Корональні діри можуть пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі.

Пов’язана така частота магнітних бур із появою нових дір на поверхні Сонця, пояснюють у Science Alert.

Як повідомляється, це вже друга діра за короткий час. Нещодавно на Сонці виявили корональну діру, що у 30 разів більша за Землю. Тепер же у полі зору вчених з’явилася нова гігантська діра розміром від 18 до 20 земних розмірів.

Магнітні бурі: чим небезпечні та як захиститися

Як зазначають вчені, нова діра на Сонці розташована поблизу його екватора, направленого до планет Сонячної системи.

Зазвичай діри утворюються ближче до полюсів Сонця, тож вітри, спровоковані цим, направлені у відкритий космос.

— Форма цієї корональної діри не особливо примітна. Однак її розташування робить її дуже цікавою, — каже доцент кафедри космічної та кліматичної фізики Лондонського університетського коледжу Даніель Вершарен.

Він уточнив, що сонячний вітер досягне Землі приблизно з вечора п’ятниці, 31 березня, до ранку суботи, 1 квітня.

Магнітна буря: як захиститися

Під час таких днів варто особливо уважно слухати свій організм та дослухатися до нього. Щоб зменшити вплив магнітної бурі на свій організм, потрібно дотримуватися кількох порад.

Налаштуй свій сон: лягай спати до півночі, уникай яскравих екранів перед відходом до сну.

Намагайся прокидатися рано, але без будильника.

Більше ходи, прогулюйся на свіжому повітрі та займайся гімнастикою, але не бігай та не навантажуй організм.

Не вживай кави, алкоголю чи енергетичних напоїв.

Налаштуй правильне харчування.

Вживай більше звичайної води.

Одним із проявів сильної магнітної бурі є головний біль — як позбутися жахливого головного болю без пігулок, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.

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