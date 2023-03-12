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Надежда на восстановление. Мариупольцы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье без ожидания деоккупации

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 марта 2023, 20:00
Компенсація за зруйноване житло
Фото: Unsplash

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