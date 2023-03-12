Надежда на восстановление. Мариупольцы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье без ожидания деоккупации

Сразу после деоккупации первых населенных пунктов во время полномасштабной войны стало ясно, что придется приложить немало усилий для восстановления.

Начали появляться правовые урегулирования, которые предусматривали компенсацию людям, потерявшим свое жилье из-за российской агрессии. Однако это было возможно только после деоккупации регионов, где эти дома находились.

Так, например, тысячи мариупольцев остались в невесомом состоянии, когда необходимо как-то выживать и одновременно ждать освобождения родного города. Поэтому в Верховной Раде проголосовали за внесение правок в законопроект, чтобы людям не нужно было ждать деоккупацию, чтобы получить компенсацию.

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По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченка, 57 тысяч мариупольских остались без жилья, а это почти 200 тысяч человек. Внесение изменений в законопроект дает им возможность получить компенсацию без ожидания деоккупации.

Это дает надежду мариупольцам и украинцам на то, что им возместят потери.

В настоящее время идет работа над созданием механизма для предоставления компенсаций и подготовка комиссий. Как отмечает чиновник, зафиксировать разрушения пока можно с помощью доказательств и спутниковых снимков. В будущем эти механизмы могут стать основой для взыскания репараций с России.

Также ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о работе над компенсацией государством ущерба за разрушенное жилье из-за военных действий.

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